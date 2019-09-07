老夫婦失聯6年兒子　警官許耀彬一周神找回...老婦親筆謝卡圓夢

▲ 老夫婦失聯六年兒子，警官許耀彬一周神找回...老婦親筆謝卡圓夢。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

高雄一對老夫婦花了6個小時，搭火車北上到基隆，專程請託基警第一分局組長許耀彬協尋失蹤6年的兒子；老夫婦老淚縱橫說，6年來四處尋找，求神問卜都沒有消息，不知該如何是好，許組長只花了一個星期時間，旋即找到失聯兒子，人員平安 ，老婦喜極而泣，親筆寫了一封謝卡。許耀彬說，比獎懲令還珍貴的禮物。

我兒子失蹤6年多了，我怎麼找都找不到，請你幫幫我！8月29日一對老父婦手拿1份報紙，步履蹣跚的走進基隆市警一分局1樓，向值班台員警說：「我看到報紙寫你們三組組長許耀彬找到很多失蹤人口，我兒子失蹤6年多了，我們二老特地從高雄大寮花了6個多小時搭火車來基隆，請你幫我連絡許組長，我要請他幫我找兒子！」

值班員警隨即帶同老夫婦到樓上找許耀彬組長，葉姓老夫婦對著許組長娓娓道來說，兒子31歲，自從2013年4月離家後，6年來音訊全無，這6年來他們四處尋找，並求神問卜都沒有消息，每次看到不幸的社會新聞報導，就聯想到自己的孩子會不會也出事了，驚恐萬分。

▲ 老婦喜極而泣，親筆寫了一封謝卡。許耀彬說，比獎懲令還珍貴的禮物。

尤其是每年的逢年過節，更是老淚縱橫的癡癡盼望奇蹟出現兒子能夠回來，6年來尋子受盡折磨，許組長耐心聽完老夫婦陳述孩子失蹤的情形，先用電腦過濾失蹤人相關動態資料，發現2018年還有一筆動態訊息，遂告訴老夫婦：「放心啦！你的小孩應該平安，你們先回高雄，我會用心幫你找，請放心！」老夫婦一聽兒子平安，語帶哽咽，頻頻道謝，後帶著希望返回高雄。

許組長馬上分析相關資料及網路搜尋，很快的在9月4日即連絡上與失蹤的葉姓男子，葉男告知人平安，目前在台中工作，但是6年來都沒有與家人聯絡，許組長告知其父母找的多麼辛苦，還特地從高雄北上到基隆請求協尋，請葉男一定要打電話與母親聊聊及報平安。

當晚葉男打了電話回家報平安，並告訴母親今年過年會返家，老母親一接獲兒子來電，激動得熱淚盈眶，馬上將這好消息傳訊息告知許組長，並感謝許組長讓他接聽到6年來最想接到的一通電話。

6日許組長接獲一封信，拆開一看，是老婦人親筆寫並寄送給許組長表達感謝的感謝卡，看完內容，許組長直言，一張感謝卡完勝警察的獎懲令，這是最好的禮物也是最好的鼓勵。