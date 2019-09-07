兩黨主席對談無進展　時力秘書長改邀羅文嘉「喝咖啡」

▲時代力量秘書長吳佩芸。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明上任後，不斷向民進黨主席卓榮泰喊話希望能夠儘早展開會談，時力黨中央日前證實，雙方幕僚已於上月29日見面，也再次強調對談內容不限，包括政策、選區和總統人選等，不過截至目前仍未有近一步消息。對此，時代力量秘書長吳佩芸7日表示，若民進黨主席的幕僚未能回覆對談時間、地點，她邀請民進黨秘書長羅文嘉「喝個咖啡」，讓兩黨秘書長公開對談。

徐永明上任黨主席後不斷向民進黨喊話，希望能夠儘早展開會談，更積極與第三勢力小黨展開對話，備戰2020大選。徐永明曾於上月28日預告，將在一週內與卓榮泰進行會面，而時力黨中央29日也證實，雙方幕僚已在29日上午於捷運善導寺站附近的咖啡館見面，時力幕僚也再次強調對談內容不限，包括政策、選區和總統人選等。

吳佩芸表示，成為時代力量秘書長後，感受到政壇真是「深深深似海」，但就算暗流之洶湧，異鄉游子之心再累，也從未忘記活在心裡深處、守護台灣的自己。畢竟，若期盼本土政權的穩步延續，就要致力鼓舞年輕世代對公共事務參與。

吳佩芸指出，前主席邱顯智與卓榮泰的對談未完續，徐永明也已多次表達希望能盡快對談，但在雙方幕僚會面後，至今卓榮泰尚未有進一步的消息。「幕僚飛鴿傳書未果，若民進黨主席的幕僚未能回覆對談時間、地點，那就讓兩黨秘書長來談」，吳佩芸邀請羅文嘉一起「喝個咖啡」、進行公開對談。

吳佩芸說，不管是立委選區、政策推進、總統候選人等內容，到兩黨主席見面的安排，自己都願意與羅文嘉交換意見。而她更關注的是台灣青年政策，兩黨能否有共同價值去加速推進與落實，相信羅文嘉的心胸與格局高度，公開對談絕非難事。