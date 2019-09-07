拚總統立委選舉　林飛帆為蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會加持

▲▼拚2020總統立委選舉，林飛帆（上圖右3）為蔡英文暨陳歐珀宜蘭婦女後援會加持。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

拚2020總統立委選舉，民進黨宜縣黨部7日成立「2020蔡英文暨陳歐珀婦女後援會」，黨副秘書長林飛帆也來加持，成立大會中，立委陳歐珀及主委林聰賢頒授婦女後援會張瓊枝總會長及幹部聘書，現場近300名宜蘭縣姊妹們到場力挺，要成為蔡英文及陳歐珀最強大的後援。

「2020蔡英文暨陳歐珀婦女後援會」成立，除民進黨聯合競選總部主委林聰賢、總幹事宜蘭市長江聰淵、民進黨部主委黃建財等競選幹部出席外，黨副秘書長林飛帆及發言人薛呈懿也來共襄盛舉。

民進黨副秘書長林飛帆一到場就引起騷動，受到熱烈的歡迎，他也拜託婦女姊妹幫忙拉票，他說，這次的選舉對於台灣的未來非常重要，民進黨這次的競選主軸為「2020 世代共贏 台灣要贏」，意思就是守護好台灣，人民就是最大的贏家，請宜蘭鄉親全力支持總統蔡英文總統及立委陳歐珀連任，大家團結一致，守護台灣，共創未來。

林聰賢指出，這次總統及立委選舉，民進黨雖然在初選過程中有競爭，但是，初選過後，一切以大局為重，蔡總統也希望黨內同志能團結再團結，好好努力，爭取宜蘭鄉親的認同。

總幹事江聰淵說，這次除了蔡總統要順利連任，更要爭取立委過半，才能在立法院繼續推動民生相關政策。

陳歐珀表示，特別感謝姊妹們的力挺，女性在台灣、在宜蘭撐起一片天，在各行各業的發展成就不凡，是穩定家庭、社會及經濟，最溫柔也是最堅毅的一股力量。

陳歐珀並指出台北市長柯文哲說「女人不化妝上街嚇人」、「陳菊是比較肥的韓國瑜」，這種貶低女性的言論，以及對女性的不尊重，不是一位政治人物應該出現的歧視女性的態度。因此，在針對婦女政策方面，陳歐珀認為除了關注性別平權議題外，也應關心新住民婦女權益，唯有建立平均、平衡、平等的基本權力基礎，才能促進社會的整體進步。

陳歐珀也當數兩屆立委任內的各項政績，為宜蘭鄉親爭取超過新台幣300億元的建設經費完成許多民生建設，比如，陽醫二期擴建工程30億、宜蘭-羅東鐵路高架200億、拆除高壓電塔111座及電纜地下化17公里、南港-頭城北宜直鐵完成綜合規劃1.29億等，相信這些建設政績都是他交給宜蘭鄉親的最佳成績單。

陳歐珀強調，「宜蘭」是台灣的民主聖地，這次總統及立委的選舉，宜蘭能不能守住，需要大家團結，共同的目標就是全力支持蔡英文總統連任，也支持他連任，他承諾將與姐妹們並肩，落實婦女社會價值保障，共同承擔宜蘭的未來。