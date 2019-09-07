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九二一震災20周年　觀光局參山處將辦谷關健走體驗中橫之美

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▲▼參山處將舉辦谷關健行等活動，讓民眾重溫中橫之美。（圖／參山國家風景管理處提供）

▲參山處將舉辦谷關健行等活動，讓民眾重溫中橫之美。（圖／參山國家風景管理處提供）

記者李忠憲／台中報導

九二一大地震今年將滿20周年，交通部觀光局參山國家風景管理處有鑑於中橫公路因震災管制20年，將在921當天在中橫起點谷關舉辦「中橫20．幸福不落-谷關千人健走」活動，讓民眾重溫當年中橫到梨山的回憶，也將舉辦8個梯次的「高山部落2日遊」，讓遊客體驗中橫風光及原住民部落之美。

中橫公路谷關至梨山段，因為921大地震中斷管制，今年將滿20週年。觀光局參山國家風景區管理處為了讓民眾重溫中橫之美，特別舉辦「遇見參山．幸福不落」系列活動。 9月21日當天，將在中橫的起點-谷關舉辦「中橫20．幸福不落-谷關千人健走」活動，邀請大家重溫20年前走中橫到梨山的回憶。

▲▼參山處將舉辦谷關健行等活動，讓民眾重溫中橫之美。（圖／參山國家風景管理處提供）

▲▼高山部落2日遊活動共8梯次，民眾可深度體驗原住民文化。（圖／參山國家風景管理處提供）

▲▼參山處將舉辦谷關健行等活動，讓民眾重溫中橫之美。（圖／參山國家風景管理處提供）

▲▼參山處將舉辦谷關健行等活動，讓民眾重溫中橫之美。（圖／參山國家風景管理處提供）

另外，參山處也和豐原客運合作，將舉辦8梯次「彩虹下的約定-高山部落2日遊」，從谷關載遊客到梨山新佳陽部落體驗難得一見泰雅族成年禮，遊客將可以盡覽限制通行20年的中橫風光。最後壓軸11月將在台中市民廣場舉辦的第二屆「原音天籟音樂節-原聲童唱」活動，邀請來自全國各地獲獎的原住民天籟美聲獻唱，讓民眾親身感受原住民部落的熱情與傳統文化。

參山處長柯建興表示，谷關走中橫到梨山是很多人深刻的美好回憶，也是早年台灣最熱門的旅遊聖地。這段路經過20年的修復與通行管制，在2018年底開放遊客預約搭乘865公車上山，沉澱了20年的中橫風貌，讓遊客重新看到宛如處女地的自然環境與保存完好的原民文化。這次「遇見參山．幸福不落」系列活動，除了紀念921地震20周年，同時期望藉由大家的參與重新認識大梨山地區觀光發展，振興原民部落的觀光旅遊產業。

他也說，報名參加谷關健行民眾，可搭配交通部觀光局擴大秋冬遊補助之「自由行住宿優惠」，前一晚入住谷關地區的參與補助方案的飯店，泡好湯、免早起，住宿每房可以省下1,000元住宿費。健行後，順便前往東勢林場、麗寶樂園等，也可以享有觀光遊樂業12歲以下免費入園好康優惠。

谷關千人健走活動將分為2條路線探索谷關秘境，包含谷關健行組(7.8公里)以及捎來樂遊組(3公里)，從中橫東西橫貫公路牌樓出發，行經當地著名的谷關吊橋與捎來步道，沿途欣賞耀眼藍天與綿延不絕的山稜景致，沈浸於翠繞珠圍的芬多精中；當天更有泰雅族長老祈福儀式和虹谷樂團表演等現場活動。

參山處表示，8到10月共推出8梯次「彩虹下的約定-泰雅成年禮」2日遊梨山部落之旅，將帶領遊客到新佳陽部落體驗泰雅族成年禮，深入秘境黑森林步道，感受茶園間的特色茶席以及原住民風味餐；此外還有環山、梨山及松茂等部落親身感受濃濃部落風味的獨家行程。相關活動詳情及報名資訊可洽活動官網（www.meet-trimnt.com.tw） 查詢。

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