影／「有人叫我倒垃圾…」婦遊谷關凌晨詭異失蹤　雨中獨走1km茫然坐山溝

記者陳玉、莊智勝／台中報導

家住台北市的何姓婦人（約70歲）與陳姓丈夫一同參加旅行團，前往台中谷關遊玩，但19日清晨5時許，陳翁卻發現應該睡在身旁的妻子消失無蹤，遍尋不著下急忙報警。警方獲報後調閱監視器沿路查找，最後終於在上午7時許於距離飯店約1公里外的隧道口山溝間尋獲何婦；當時她渾身濕透，顫抖地向警方說，「有人要我起床去倒垃圾」，對於自己為何會在山溝裡，也是一臉茫然不解。

▲何婦被發現時，跌坐在隧道口的山溝裡，全身濕透。（圖／記者陳玉翻攝）

台中市和平分局警方指出，何婦與丈夫參加旅行團到台中遊玩，18日晚間下榻谷關一處飯店 ，但在凌晨3時許，何婦卻突然從睡夢中醒來，一聲不響走出飯店，身影逐漸消失在濃濃的夜色中。直到清晨5時許，陳翁悠悠醒轉，發現應該躺在身側的妻子不見人影，急忙起身找尋，由於妻子患有輕微的失憶症，遍尋不著下，陳翁更是心焦，急忙報警請求協助。

▲監視器畫面拍下，何婦在雨夜中赤腳走在大馬路上。（圖／記者陳玉翻攝）

警方到場後，立即調閱飯店櫃台及路口監視器，沿著何婦的身影仔細搜尋，由於凌晨的台中還下著雨，警方研判何婦不太可能走遠，沿路仔細查找下，最後終於在上午7時30分於距離飯店約1公里外的隧道口山溝間找到何婦。

何婦被尋獲時還打著赤腳，右手臂擦傷紅腫，全身的衣服都濕透了，孱弱的身子還不斷發抖，雙腳也無力站起，見到警方與丈夫趕來，何婦也不解為何自己會在山溝間，僅顫抖表示，「有人叫我起床去倒垃圾……！」

事後警方背起何婦，並由巡邏車護送其回飯店梳洗更衣，再由丈夫陪同就醫，結束這場驚魂記。陳翁表示，太太有輕微失憶症，平常在家的時候都是在下午3點外出倒垃圾，怎麼會在凌晨3點跑出去，他也百思不得其解，但對於警方的積極協助，陳翁深表感謝。

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▼陳翁與警方合力將何婦扶起，並背上巡邏車、送回飯店梳洗。（圖／記者陳玉翻攝）