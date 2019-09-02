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低收戶假冒富二代！誆擁超跑「義大利神獸」吸金27億　陳風廷逃亡留爸獨擔

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記者李忠憲／台中報導

低收入戶竟搖身變成擁有限量超跑大老闆！執夢國際公司執行長陳風廷，年紀輕輕的他以自己是「富二代」，與父親陳傳志佯稱擁義大利神獸等12輛超跑，推出投資骨董、超跑等高獲利方案，短短2年就吸金27億多元，隨後捲款逃亡。台中地檢署2日偵結，將陳傳志及公司幹部業務共16人，依銀行法、組織犯罪條例等罪起訴，陳風廷則發布通緝。

▲▼ 起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口 。（圖／地方中心翻攝）

▲陳風廷與陳傳志父子涉吸金27億，陳風廷捲款跑路遭通緝。（圖／地方中心翻攝）

起訴書指出，23歲男子陳風廷幼時父母離異，就與母親一起住在彰化，利用他父親陳傳志開的御家一品軒商號，賣小藝品維生，還是彰化縣政府列冊的低收入戶。

▲▼神獸,超跑,詐騙,吸金,圖為陳男父親。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳風廷父親陳傳志配合擔任建設公司等董事長及負責人吸金，遭檢方起訴。（圖／資料照）

2016年，陳風廷才20歲就對外佯稱自己是富二代，父親經營事業有成，並與其65歲父親陳傳志配合假扮富商，擔任空殼公司負責人以取信大眾，虛偽出資設立府京建設開發公司、執夢國際公司，擔任董事長，並吸收丁男、李女等15人擔任吸金業務主管、業務員、會計等。

陳風廷假借經營高價骨董買賣，推出骨董投資案，每投資5萬元一單位，保證月息3至5％，找來一些不知來歷的骨董擺設，吸引不少投資客掏錢。

陳傳志於2017年2月起，再依陳風廷要求，擔任府京建設開發公司董事長，發覺該公司並無實從事建案，反而經常有吸金集團業務人員或投資戶前往該公司，經公司人員告知此為陳風廷發起的吸金集團，遂於2017年4月起至2018年3月間，與兒子共同吸金犯案。

▲▼最貴「義大利神獸」車主才25歲！擁12輛超跑值2.5億　陳風庭曝原因。（圖／翻攝Marchetti Sportiva臉書）

▲陳風廷佯稱擁有「義大利神獸」超跑，實則僅付800多萬元就未再付款。（圖／翻攝Marchetti Sportiva臉書）

陳風廷2018年4月間發表超級跑車記者會，詐稱他擁有至少12輛超級跑車，且擁有全台唯一市價上億的「義大利神獸」超跑，致使業務人員及投資客戶陷於錯誤，誤認陳風廷坐擁相當數量名貴超跑。

陳風廷與父親陳傳志2016年底至2019年初，陸續推出「古董案」、「汽車租賃案」、「超跑買賣案」、「藍寶堅尼短期車案」、「法利利車案」等14個專案，分別於2017年、2018年間招攬詐欺投資金額達27億7717萬餘元。

檢方調查發現，陳風廷向林姓超級超跑訂購「義大利神獸」，僅付831萬餘元就沒有繼續繳款，展示後再運回義大利原廠。陳氏吸金集團先後向143人吸金27億餘元，其中于姓民眾投資古董案、汽車租賃案共2000餘萬，許姓民眾投資藍寶堅尼案1100萬。

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