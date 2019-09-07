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交通部祭擴大秋冬國旅獎勵　參山處推好康向民眾招手

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▲▼參山處配合交通部擴大秋冬旅遊，邀請民眾來遊玩。（圖／參山國家風景管理處提供）

▲參山處配合交通部擴大秋冬旅遊，邀請民眾來遊玩。（圖／參山國家風景管理處提供）

記者李忠憲／台中報導

交通部觀光局日前推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，參山國家風景管理處7日表示，參山處轄區內多處景點風景秀麗，歡迎大家一起秋冬遊參山。自由行遊客周日至周五享每晚每房住宿補助1000元；經由旅行社辦理團體旅遊每團達10人以上，更可享補助每人每日500元。 想了解民眾可上「擴大秋冬國旅補助」網站。

觀光局參山國家風景管理處處長柯建興表示，轄內包含梨山、八卦山、獅頭山，5縣市18鄉鎮，觀光資源豐富。自由行旅客不論是秋天想到福壽山賞楓或冬天至谷關泡溫泉，或是來南庄小鎮旅遊、彰化人文漫遊，只要住宿特約的合法旅宿業皆可享每房補助1000元。

▲▼參山處配合交通部擴大秋冬旅遊，邀請民眾來遊玩。（圖／參山國家風景管理處提供）

▲▼參山處轄區內有谷關等知名溫泉。（圖／參山國家風景管理處提供）

▲▼參山處配合交通部擴大秋冬旅遊，邀請民眾來遊玩。（圖／參山國家風景管理處提供）

民眾也可找旅行社組團旅遊，安排小鎮漫遊年推薦的南庄、北埔、竹東小鎮輕旅行，或前往襪仔王觀光工廠、社頭樂活襪之鄉博物館、台灣手套博物館等觀光工廠；荳芽菜休閒農場、杉林松境休閒農場、大丘園休閒農場等休閒農場；八仙山自然教育中心、南埔黃金水鄉生態農村、八卦山脈生態遊客中心、就是愛荔枝樂園等環境教育設施場所。

他表示，人數在15人以上，享每人每日最高補助500元，上限可以到5萬元。除了上面多項省錢好康外，12歲以下孩童前往東勢林場遊樂區更可享免費入園。

參山處補充說，轄管風景區擁有得天獨厚的茶產業資源，為提升轄區茶產業體驗文化品質及素養，加強茶產業市場行銷競爭力，及共同推廣部落茶席特色及部落觀光產業，辦理參山好茶系列講座活動，預訂於9月9、10日於梨山地區辦理「茶美學 我們與美的距離」，邀請講師教授茶藝師及茶農茶藝師等人如何辦理茶會，並於新佳陽部落茶園實地教學，期望能提升梨山茶席文化品質，讓遊客有更好的旅遊體驗，歡迎大家一起趁著秋冬旅遊補助好時機，體驗參山之美。

參山處表示，國民旅遊除補助外，景區景點也要有地方特色與魅力，近幾年觀光局希望透過培訓紮根動作，以營造自然親和、舒適安全及友善便利的旅遊環境為本，並以6S的智能逐步為台灣風景區內引進設施減量、生態工程及人本友善環境，作為風景區開發建設的原則。參山處運用6S旅遊安全管理於工程建設包含谷關吊橋人次計數器、谷關多功能遊憩廣場改善、希利克步道及生態步道串接、梨山新佳陽地區休憩展演廣場改善等，並預計108年10月份辦理梨山谷關地區吊橋安全檢測作業等，加強參山風景區安全友善的旅遊環境。

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