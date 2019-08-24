嚴防白鹿颱風重創中橫　中橫全線預警性封路關閉2處鐵柵門

▲▼為慎防中橫公路發生災情，致使用路人發生危害，實施預警性封閉道路。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由於白鹿颱風帶來強勁的風雨，為慎防中橫公路發生災情，致使用路人發生危害，公路總局第4區養護工程處太魯閣工務段於24日上午實施預警性封閉道路措施，關閉中橫公路西端（台8線116.5公里關原段）及東端（台8線186.5公里太魯閣口），2處鐵柵門。10時起禁止進入，中午12時全線道路封閉。

為確保用路人安全，養工處及警方於10時起進行道路淨空作業，並實施道路封閉，新城警分局合歡、天祥、富世等3處派出所員警攜帶爆閃式警示燈、告示牌、交通錐、指揮棒等工具，配合公路總局第4區養護工程處人員，共同執行封路管制，車輛通行「只出不進」，並立即通報警察廣播電台，廣為宣導用路人改道行駛。將視情況解除封閉管制。

請繼續往下閱讀...





直至24日中午12時，台8線沿線地區雨勢不斷，新城分局由各外勤派出所編排組合警力配合養工處人員，勸導數十輛車輛折返，經勸導的車輛均相當感謝冒雨執勤的員警與養工處人員，為所有用路人的安全把關，蘇花公路目前未傳出有人員傷亡情形。

合歡派出所所長林福長表示，當員警及公務人員冒雨封路時，仍有許多在10時左右前來的遊客希望能警方放行，能讓他們趕路，因為他們都已預定好來花之旅遊行程了。由於台8線沿路崎嶇易坍，有鑑於歷年來發生危害之經驗，這些人經常駛至坍方路段時遭阻，經常得勞動警方前往救援，合歡所警方再次呼籲，為避免用路人身陷危險地帶，請用路人配合管制人員之指揮，勿心存僥倖。

新城分局表示，民眾若欲行駛台8線、台9線可隨時向新城分局勤務中心洽詢最新路況，以策安全，電話：新城分局03-8611204，或逕向公路總局第2區養護工程處埔里工務段049-2983466、第4區養護工程處太魯閣工務段03-8610775。