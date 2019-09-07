華聞快遞／8月外儲增加34.79億美元　人行連續第9個月增持黃金

▲大陸央行6日宣佈，自16日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。（圖／CFP）

《北京》8月外儲增加34.79億美元 人行連續第9個月增持黃金

據大陸國家外匯管理局7日公佈的最新資料，截至8月末，外匯儲備餘額為31071.76億美元，較7月末環比增加34.79億美元。此外，同時公佈的官方儲備資產表顯示，人行還在買黃金，截至8月末，黃金儲備為6245萬盎，較7月的6226萬盎司增加了19萬盎司，這是大陸央行連續第9個月增持黃金。（澎湃新聞）

《上海》第21屆「中國工博會」17日開幕 參展商超過2610家

第21屆「中國工博會」將於9月17日至21日在上海會展中心舉行，並以「智慧、互聯——賦能產業新發展」為主題，參展商超過2610家，境外參展展位4043個，佔29.02%。論壇也是歷屆工博會的重頭戲，本屆工博會論壇按照「少而精、創品牌」的原則，優化主題策劃，將舉辦12場論壇，重點聚焦創新與新興產業發展國際會議。（人民日報）

《北京》微博上半年互動量增逾20% 推「牧場計畫」社交種草到電商拔草

新浪微博在6日的營銷峰會上，發佈大陸首個社群媒體內容種草解決方案「牧場計劃」，希望通過內容力、聚合場、造勢力三大優勢，借助不同量級的大V覆蓋各細分領域，再配合官微帳號矩陣，一起打造社交種草到電商拔草的閉環。

微博CEO王高飛透露，截至6月，月活躍用戶達4.86億，日活躍用戶達2.11億，雙雙創下四個季度以來最大增幅，同時，用戶在微博上變得更加活躍，上半年的流量和互動量同比都有超過20%的增長。（澎湃新聞）

▼微博廣告和營銷方面營收增速已連續五個季度下滑 。（圖／CFP）

《北京》陸工信部副部長：將加快5G商用部署

「5G創新發展」百千萬人才工程創新大講堂7日舉行，大陸工信部副部長陳肇雄表示，下一步，將把握數位化、網路化、智慧化發展機遇，加快5G商用部署，著力推進融合應用、創新驅動、安全保障、開放合作等重點工作，努力構建融合發展新生態，更好服務經濟社會高品質發展。（證券時報網）

《四川》「新希望」8月商品豬均價90元／公斤 生豬銷量同比增八成

新希望六和股份有限公司6日發佈簡報，稱8月銷售生豬35.43萬頭，環比增長13%，同比增長78%；收入為6.82億元（人民幣，下同），環比上漲37%，同比上漲141%；商品豬銷售均價20.37元（約新台幣90元）／公斤，環比增長29%，同比上漲48%。據瞭解，新希望集團始創於1982年，由民營企業家劉永好發起創立，而劉永好目前是四川首富，集團去年實現營收690.63億元，淨利潤17.05億元。（澎湃新聞）

《江蘇》首期規模達百億人民幣 聯通將成立5G創新母基金

中國聯通6日在無錫世界物聯網博覽會上宣佈，成立百億5G創新基金，標誌著其5G應用創新聯盟邁出了重要一步，在資本助推下，將加速產品孵化，助力5G產業生態建設。總經理張范表示，中國聯通將設立一隻由聯通主導、首期規模100億元的5G創新母基金，用於5G應用投資。（澎湃新聞）

《浙江》2022年數字經濟總量將超4兆人民幣

資料顯示，2018年浙江數字經濟總量達到2.33兆，同比增長19.26%，佔GDP的比重達到41.54%；數字經濟核心產業實現增加值2696.4億元，對全省GDP增長貢獻率達到13.5%。

下一步，浙江將著力在數位技術創新、數位產業發展、產業數位化轉型、新業態新模式培育、資料資源開發利用、體制機制優化等方面取得突破，全力推進數字經濟創新發展，力爭到2022年數字經濟總量達到4兆以上，佔GDP的比重達到55%以上。（人民日報）

▼浙江杭州大運河畔。（圖／CFP）