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三星Galaxy Fold折疊手機今天重新開賣　妙招解決螢幕問題

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▲三星Galaxy Fold在歷經故障風波後，於今（6）日在南韓首先開賣。（圖／翻攝自三星官網）

▲三星Galaxy Fold在歷經故障風波後，於今（6）日在南韓首先開賣。（圖／翻攝自三星官網）

記者趙正瑋／綜合報導

三星（Samsung）Galaxy Fold折疊式手機，先前因為螢幕出現問題，延後上市，經過重新調整，今（6）日終於在南韓開賣，售價239.8萬韓圜（約新台幣6.7萬元），外媒也立刻檢視了，三星做了哪些新處理。

首先，針對Galaxy Fold螢幕表面有一層保護膜，屬於螢幕結構一部份，但有些使用者以為這是一般的保護貼，將它撕下後導致螢幕損壞。這回，三星擴大螢幕保護膜，覆蓋整個螢幕，而且置於螢幕邊框下，這樣就能防止它被誤認為是保護膜。

其次，先前Galaxy Fold的鉸鏈處有「凸起」，使得螢幕表面產生些微扭曲。這次，三星完全封閉手機鉸鏈兩端，並於兩端增加配件覆蓋螢幕，僅留下微小缺口以方便摺疊，而且螢幕下方增添一層金屬與鉸鏈相連，從而解決螢幕展開後不平整的問題。

三星南韓官網已經釋出Galaxy Fold 5G相關訊息，Galaxy Fold採用7.3英吋Infinity Flex顯示器，比例21：9，副螢幕為4.6英吋。

而且，該機採用高通驍龍855的IC晶片，內建4380mAh電池，配備12GB記憶體與512GB儲存量。此外，三星Galaxy Fold 5G有六顆攝影鏡頭，可讓使用者在不同模式下拍照，以及支援無線共享充電、臉部辨識和側邊指紋辨識功能。

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