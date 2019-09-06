華為發布FreeBuds 3無線耳機　外媒：安卓手機的降噪版AirPods

▲ FreeBuds 3發表。（圖／翻攝自華為YouTube）

記者李瑞瑾／綜合報導

對華為來說，IFA（柏林國際電子消費品展覽會）通常是發表最新晶片的地方，今年除了最新的手機晶片麒麟990系列外，華為還推出了新款無線藍牙耳機FreeBuds 3。這款無線耳機還被外媒稱為「安卓手機的降噪版AirPods」。

根據外媒engadget報導，Freebuds 3是首款搭載麒麟A1晶片的產品，是全球第一款支援藍牙5.1和低功耗藍牙5.1的耳機，在連線能力和耗能上都比過去有所提升。按照華為說法，Freebuds 3能啟用雙頻道藍牙連線，可以減少30%的延遲和50%的耗能，但這些優勢目前只能在連接華為手機時展現。

FreeBuds 3不是採用大多數無線耳機的入耳式設計，它保留了耳塞設計，即像是AirPods的半開放式。但仍具備主動降噪功能（ANC），華為更稱它們是世界上第一款開放式ANC耳機。

華為表示，ANC不僅可以為每個耳道提供高達15dB的環境噪聲降低，而且每個耳機的尖端都可以通過「骨骼感測器」捕捉聲音振動，這可以檢測用戶何時說話，並在通話時幫助澄清收音和放大音量。

另外，一般的耳機只能選降噪等級，但這款耳機配合的APP裡會提供一個選擇降噪環境的選項，無論是飛機運作還是咖啡館裡嘈雜的聲音，用戶都可以根據自己的需要來進行調整。

FreeBuds 3將採用圓形的耳機充電盒，有黑色或白色選項。FreeBuds本體可以在耳朵裡運行四個小時，加上耳機充電盒則可續電長達20小時。 此外，華為這款無線耳機也有有線與無線充電功能，華為表示，跟AirPods充電速度相比，FreeBuds 3有線充電速度快100％、無線充電則是快50％。

華為表示，FreeBuds 3將比199美元的AirPods便宜，但並沒有說具體的價格。預計下個月在歐洲和其他地區推出。