蔡壁如酸「官二代」 吳怡農用柯文哲話反擊：勿否定別人來肯定自己

▲吳怡農。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

被台北市市府顧問蔡壁如酸是官二代，民進黨立委參選人吳怡農6日晚間在臉書發文，用台北市長柯文哲曾說過的話反擊，「不要用否定別人來肯定自己」。

柯文哲籌組台灣民眾黨後，積極布局2020立委選舉。在區域立委部分，5日晚間蔡壁如陪同黃瀞瑩拜廟時，爆料在中山松山區可能會推一位新住民二代，目標對上蔣萬安；蔡還開砲，指蔣萬安、民進黨的吳怡農都是官二代，「我們是比較平民的民眾黨，從基層派出來對上這些官二代」。

對此，吳怡農透過臉書發文表示，「有人用『二代』來定位我，我是覺得無所謂。但我最不希望看到的是，我父親一輩子的努力被一個標籤蓋過。」



吳怡農提到自己名字由來的故事，「吳怡農」曾經是其父親筆名。他分享，「後來我媽媽跟我說，直到我8個月大要回台灣，到台灣駐美辦事處辦理相關文件時，才聽到裡面的人說：『這個吳怡農終於找到了！』只因為寫文章就被國家列管監控，大概是現在的人沒辦法想像的事。」



吳怡農說，父親做了一輩子的學者，從70到80年代的黨外民主運動，一生都在為公共事務貢獻自己的心力。他把最寶貴的時光投注在台灣的民主運動上，為追求社會正義而堅持，「這是我的出身，我以我的『一代』為榮」。



吳怡農感嘆，台灣人經常因為出身的不同而產生許多不同的標籤，例如：本省人、外省人、原住民、新住民，以及現在流行的「政二代」、「官二代」、「新二代」。幫別人貼標籤的行為是廉價的，而用一個人的出身來評斷他的價值，更是不公平的。



吳怡農強調，愛台灣不應該分藍綠，也不應該問出身，只要認同台灣、願意守護台灣民主價值的人，就是台灣人，「我們都是台灣人」。



被酸是官二代，吳怡農用柯文哲曾說過的話反擊，「我非常認同柯文哲市長過去曾經說過的一句話：『不要用否定別人來肯定自己。』我今天出來參選，就有心理準備要面對有心人士的口水。但是，我也期許政治人物能夠展現風範，讓選舉可以成為正向且有意義的競爭。」