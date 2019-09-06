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中秋節將至！7成月餅價格不變　政院召開「穩定物價小組」掌握情勢

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▲▼月餅,糕餅。（圖／翻攝自pixabay）

▲經消保處檢視，約有7成月餅價格不變。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者袁茵／台北報導

行政院副院長陳其邁6日主持「穩定物價小組」會議，了解中秋節物資供應情形，並請農委會、行政院消保處等相關機關，密切掌握南部豪雨後應節物資供應量價變化，全力調節相關產品供應量，充裕貨源，穩定價格，確保國人歡度佳節；若發現異常情形，應即時查處。其中，關於中秋必吃美食月餅，經檢視後發現，約有7成月餅價格不變，顯示月餅價格尚稱平穩。

農委會表示，中秋節為我國三大傳統節日之一，國人習慣團圓烤肉，當令文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加。該會參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供需，充裕供應各類農產品。

烤肉,露營,中秋烤肉,戶外烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲中秋烤肉示意圖。（示意圖／記者廖明慧攝）

農委會指出，蔬菜因受0812中南部豪雨及白鹿颱風影響，供應量減少，又逢開學校園團膳啟動，消費需求增加，中秋節前第2週台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤42.1元，較107年同期上漲8.8％；預計中秋節前5日台北果菜市場蔬菜供應量將較平日增加19.5％，由1257公噸增至1502公噸，調節蔬菜供應，平穩價格。

農委會進一步指出，108年降雨較去年增加，影響水果供應數量，節前第2週台北果菜市場批發價格每公斤48.0元，較去年同期上漲24.4％；預計中秋節前5日台北果菜市場水果每日供應量將較平日增加15.2％，由704公噸增至811公噸，以平穩水果價格。

農委會表示，畜產品部分，因受非洲豬瘟影響國際豬價上漲，國內毛豬肉品市場拍賣價在節前第2週每公斤77.3元，較去年同期上漲8.2％；土雞、白肉雞、雞蛋每公斤56.7元、43.3元、45.8元，分別下跌14.7％、2.4％及17.9％；已協調在節前1週每日毛豬供應量增為2萬4975頭，較9月其他週平日2萬2722頭，增加9.9％；白肉雞由每週450萬隻提高至460萬隻，增加2.2％，整體供給持穩。

農委會進一步表示，水產品在節前第2週每公斤價格104.4元，較去年同期下跌9.8％；預計節前1週平均日供應量將較平日增加15%，由306公噸提升至352公噸。

至國內外豬肉供需價量情勢，農委會表示，今年5月底養豬頭數546.8萬頭，較去年同期539.7萬增加7.1萬頭，預期下半年豬隻供應量充裕；今年1至7月豬肉進口約5.14萬公噸，與去年同期5.24萬公噸相近，進口豬肉存量充足，且國內毛豬拍賣價格及豬肉指標部位（里肌、五花肉）零售價格相較於國際漲幅仍屬平穩。

農委會強調，因應節慶需求，將在節前增加1成豬隻供應量（平均每日交易頭數達2.5萬頭），以充裕市場貨源，平穩供需。該會將持續密切監控豬肉供需價量情勢，適時調節產銷因應措施，包括協調台糖公司增供豬隻、釋出冷凍庫存肉品、協調肉品市場增加休市、評估進口庫存狀況或鼓勵其他肉品替代等，平穩消費市場肉品供需。

此外，行政院消保處表示，今年該處蒐集量販店、超市及便利商店月餅型錄，與去年相同品項的商品共184項，進行價格比較及分析。經檢視約有7成月餅價格不變，另有1成9月餅價格上漲，惟漲幅均在2成以下，月餅價格尚稱平穩。該處呼籲消費者，各通路推出比去年更多不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有預購優惠或滿額折扣，提醒消費者可精挑細選、聰明消費。

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