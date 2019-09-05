中秋到！防堵豬肉月餅　蘇貞昌：防豬瘟擬擴大旅客行李檢查

▲蘇貞昌。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中秋節即將來臨，面對豬瘟疫情，政府慎防「豬瘟月餅」。行政院長蘇貞昌5日院會中表示，為加強邊境防疫，在秋節期間，研擬是否超前部署，擴大針對全亞洲國家地區入境旅客的手提行李進行百分之百檢查，全力嚴防任何可能的防疫漏洞。

蘇貞昌表示，在各部會與國人共同努力下，亞洲多國相繼淪陷非洲豬瘟，台灣依舊防堵有成，要感謝大家的努力，「但中秋節即將到來，非洲豬瘟防疫工作再度面臨嚴峻的挑戰。近一個月以來就查獲12件（來自中國大陸、香港、澳門、越南與日本）攜帶含豬肉月餅來台的案例，其中竟然還包含台灣人從中國一次攜入14公斤的含豬肉月餅。」

蘇貞昌指出，為加強邊境防疫，請農委會、財政部等有關部會，在秋節期間，除了務必加強宣導，也研擬是否超前部署，擴大針對全亞洲國家地區入境旅客的手提行李進行百分之百檢查，避免跨區入境，比如由中國大陸轉日本等地進入台灣的情況發生，全力嚴防任何可能的防疫漏洞，徹底做到滴水不漏。

蘇貞昌強調，再次籲請國人和旅客，出國旅遊回台入境，切勿攜帶豬肉製品與含豬肉的月餅，也不要寄送，避免受罰。

蘇貞昌提到，台灣豬拔針不打口蹄疫苗，在六月的時候已屆滿滿一年，符合口蹄疫非疫區資格，最快明年5月，台灣就可以成為口蹄疫非疫區國家，「過去一整年多來，政府、養豬農與國人，付出多少心力，全力投入防堵非洲豬瘟，這對台灣養豬產業與國家，都是相當關鍵的時刻，絕對不能功虧一簣，請大家一起努力。」