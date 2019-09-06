每天嗑4個月餅怕浪費當飯吃　他抽出「濃白牛奶血」險猝死

▲汪男把月餅當飯吃，竟抽出「乳白色」血液。（抽血示意圖／CFP）

記者何文君／綜合報導

浙江杭州汪姓男子因收到許多月餅禮盒，擔心放到過期浪費，索性天天拿3、4個月餅當飯吃，未料去醫院抽血檢驗後發現，血液竟呈現濃稠「乳白色」！醫生解釋，汪男原本就是尿毒症患者、腎臟衰竭，大量吃月餅導致血液中的甘油三脂比正常人高出十幾倍，才會讓血液變成「濃白牛奶」，嚴重可能猝死。

綜合陸媒報導，汪男是一名尿毒症患者，同時罹患腎衰竭，長期接受腹膜透析治療；平時就愛吃多糖、多油食品的他，因中秋節將至收到許多月餅，怕放在家中浪費，幾乎每天都吃掉3、4個取代正餐。

汪男上週回到腎臟科門診複檢，抽血時發現血流得很慢，抽出來後竟呈現「乳白色」且濃稠混濁。醫院化驗發現，血液中的甘油三脂數值比正常人高出十幾倍，讓汪男嚇壞欲哭無淚，怨嘆「以後是不是都不能吃月餅了？」

▲月餅糖分、脂肪含量都過高，吃多危害健康。（圖／翻攝自pixabay）

醫生解釋，汪男的「牛奶血」學名為「脂血」，血漿呈現乳白色或混濁狀，原因是月餅糖分和脂肪含量都很高，過度攝入對人體健康不利，特別是患有急性腎炎、慢性腎小球腎炎、糖尿病腎病、尿毒症等患者更不宜多吃。

醫生提出數據表示，一個約50克的蛋黃月餅含油量約14克，相當於一般家中普通油勺的3倍；另外，月餅當中含有高量的「磷」，攝取過多會引起高血磷症，長期食用可能造成骨骼病變、血管硬化，嚴重可能引發心律不整甚至猝死。幸好汪男經過治療，目前各項指標趨於正常，已調整飲食習慣回家休養。

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