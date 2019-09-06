影／「等25分鐘」日學者怒了！　韓國瑜稱開玩笑：希望大家笑一笑

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，事後還對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」。引來日本學者代表PO文怒嗆「難以理解韓市長以及他的團隊作風」。對此，韓國瑜傍晚受訪回應，自己只是用開玩笑的口吻講這件事，「希望大家笑一笑而已、沒別的意思」。

▲韓國瑜回應遲到風波，強調自己是開玩笑。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜今午和日本東京大學兩岸關係研究小組學者會面、進行學術交流，但一向守時的日本學者這回較晚現身，讓韓國瑜在閉門會議前忍不住講了一句「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」。韓國瑜事後受訪說「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」，並解釋學者們下了高鐵，結果找錯位置、跑到鳳山去了，「既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

▲韓國瑜和日本學者會面，稱「等日本人25分鐘」。（圖／記者賴君欣攝）

但日本學者代表松田康博隨後PO文表示，他們直到今天早上才被告知換地點，「會面時韓市長早已知道聯絡出問題，連忙說『抱歉 我們聯絡不順暢』，沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說『我等日本人等了25分鐘』、『沒關係啊，我們要多多體諒貴賓』、『我完全不介意』」，讓他忍不住寫下「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

韓國瑜傍晚被問到此事，連忙澄清「日本教授完全沒有遲到」，是他本人提早到了！韓國瑜指出，上回他和日本自民黨青年局局長佐佐木紀眾議員會晤，卻大遲到25分鐘，因此這回特別早到。「我要再一次澄清，日本教授完全沒有遲到，一來我早到、二來地點通知上，因為台北大學教授帶他們來，沒有了解到四維跟鳳山，我們一開始通知在鳳山，所以我再次重申，他們非常重視有沒有遲到、完全沒有遲到」。

最後韓國瑜自稱，因為上回大家都說他遲到25分鐘，所以他才用開玩笑的口吻說「我等了25分鐘」，是希望大家笑一笑而已、沒有別的意思。同樣與會的孫大千也緩頰，「市長講話就是這樣，愛開玩笑啦！」。

▲孫大千上午陪韓國瑜會見日本學者代表，也稱市長愛開玩笑。（圖／記者賴君欣攝）