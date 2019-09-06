心軟借門號！閨蜜「狂欠7300」裝可憐...29天再耍陰招　她聽完音檔抓狂

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

「就怪自己太愚蠢，太過於相信朋友。」1年多前，女網友把多出來的門號借閨蜜，沒想到今年7月中旬，突然收到7300多塊的欠款，於是提醒對方去繳費，沒想到友人一下鬧失蹤，一下拜託她先墊；更扯的是，後來竟冒充她到客服開通小額付款，超厚臉皮地又刷了3000元。

當事人在「爆怨公社」發文表示，那時閨蜜（化名A女）未滿20歲，家裡也無法給她辦門號，而她剛好有多出1支，於是海派地借給對方使用，然而善意舉動卻帶來無盡的惡夢，她哀怨嘆，「不是遲繳就是不繳，不然就是鬧失蹤，這下可好了，她闖下更大條的了」。

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▲A女男友還裝不知情。（圖／翻攝自爆怨公社）

7月18日當天，電信行客服告知，這支門號有7300多塊的小額未付款，所以她立刻打電話給A女，請她盡快解決，而對方也說20號會去繳，然而時間過去，A女不僅擺爛，還乾脆神隱，直到她傳訊息喊告，才終於現身。

隔了10天，女網友又被催繳，然後依舊找不到人，還是打給A女的姐姐要人，才把這尊神給請出來，對方這回改打悲情牌，拜託她先幫忙代墊，並保證1個月內會還清。

女網友接著說，「8月5日，她要求我幫開小額讓她手機可以更新，我不要，只叫她去找她男朋友或其他朋友用Visa更新，還要我帶她去辦卡？」更誇張的是，A女16號當天，竟冒充她打給客服，開通小額付款，「我真的不知道為什麼她有我的身分證資料，也許是因為曾經有來我家過」。

▲對方不斷神隱。（圖／翻攝自爆怨公社）

原先她並不知情，直到26日客服通知，門號又有3000多未繳，她一問之下才知道，A女在背後做的這些事，「我當天晚上打電話申請通聯紀錄、小額付費，以及她的通話錄音，隔3天申請下來，聽到後真的非常抓狂，她男朋友的聲音全部都被錄進去，叫她把帳單分開不要讓我知道！」

昨天早上，原po終於蒐集完所有證據，並到警局提告。而網友們看完也紛紛幫抱不平，直呼「直接辦停話比較安全」、「好人難當~有些人就是軟土深掘」、「千萬別心軟，對敵人仁慈就是對自己殘忍」、「好精彩，可以繼續更新後續嗎」。

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