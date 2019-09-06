　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

心軟借門號！閨蜜「狂欠7300」裝可憐...29天再耍陰招　她聽完音檔抓狂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

妹子,正妹,女,辣妹（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

「就怪自己太愚蠢，太過於相信朋友。」1年多前，女網友把多出來的門號借閨蜜，沒想到今年7月中旬，突然收到7300多塊的欠款，於是提醒對方去繳費，沒想到友人一下鬧失蹤，一下拜託她先墊；更扯的是，後來竟冒充她到客服開通小額付款，超厚臉皮地又刷了3000元。

當事人在「爆怨公社」發文表示，那時閨蜜（化名A女）未滿20歲，家裡也無法給她辦門號，而她剛好有多出1支，於是海派地借給對方使用，然而善意舉動卻帶來無盡的惡夢，她哀怨嘆，「不是遲繳就是不繳，不然就是鬧失蹤，這下可好了，她闖下更大條的了」。

請繼續往下閱讀...

▲對方不斷神隱。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲A女男友還裝不知情。（圖／翻攝自爆怨公社）

7月18日當天，電信行客服告知，這支門號有7300多塊的小額未付款，所以她立刻打電話給A女，請她盡快解決，而對方也說20號會去繳，然而時間過去，A女不僅擺爛，還乾脆神隱，直到她傳訊息喊告，才終於現身。

隔了10天，女網友又被催繳，然後依舊找不到人，還是打給A女的姐姐要人，才把這尊神給請出來，對方這回改打悲情牌，拜託她先幫忙代墊，並保證1個月內會還清。

女網友接著說，「8月5日，她要求我幫開小額讓她手機可以更新，我不要，只叫她去找她男朋友或其他朋友用Visa更新，還要我帶她去辦卡？」更誇張的是，A女16號當天，竟冒充她打給客服，開通小額付款，「我真的不知道為什麼她有我的身分證資料，也許是因為曾經有來我家過」。

▲對方不斷神隱。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲對方不斷神隱。（圖／翻攝自爆怨公社）

原先她並不知情，直到26日客服通知，門號又有3000多未繳，她一問之下才知道，A女在背後做的這些事，「我當天晚上打電話申請通聯紀錄、小額付費，以及她的通話錄音，隔3天申請下來，聽到後真的非常抓狂，她男朋友的聲音全部都被錄進去，叫她把帳單分開不要讓我知道！」

昨天早上，原po終於蒐集完所有證據，並到警局提告。而網友們看完也紛紛幫抱不平，直呼「直接辦停話比較安全」、「好人難當~有些人就是軟土深掘」、「千萬別心軟，對敵人仁慈就是對自己殘忍」、「好精彩，可以繼續更新後續嗎」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
想存錢升學…她含淚任人蹂躪　委屈「遮三點」被逮又罰款
她收暑假電費18990元嚇昏　爆冷氣24小時沒關
影／寶獅卡平交道38秒被太魯閣撞翻　駕駛遭「鋼軌刺穿」慘死
韓國瑜稱「等日本人25分鐘」　日學者怒打臉：換時間又換地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發票中4000...下秒震驚想補救！一票人見證「南瓜馬車00:00消失」好悲催

月子中心1晚6500！天龍妻堅持「住滿28天」不貸款就放生　兩派人吵翻

打破「熱菜放冰箱會壞」迷思！專家：降到60度就好　網震驚...卻陷兩難

影／每月菜錢燒1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」塞冰箱再倒掉　網鼻酸...卻勸母湯

熊貓外送員「可以不要送上樓嗎」…她傻眼：2個月來第一次碰到　2000人激辯

雲林鋼管秀！黑丁妹深蹲開M腿…「蜜桃肉炸出」紅衣哥秒伸手　一換角度爆淚

長髮妹託友代購「3、5條痘痘藥」　豬隊友買完：妳是要賣嗎？她心痛了

影／中班弟作業求外掛！3層模型屋...叔叔「1hr神交差」　家長眼睛全亮：學到了

快訊／轎車闖平交道遭撞噴飛！　台鐵吉安=花蓮列車延誤

齊柏林公益快閃店現身東區！　揭露921地震台灣土地的美麗與哀愁

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

快訊／轎車闖平交道遭撞噴飛！　台鐵吉安=花蓮列車延誤

齊柏林公益快閃店現身東區！　揭露921地震台灣土地的美麗與哀愁

勞力士哥等紅燈！路人斜眼撇下：假的...恥笑騎走　千人崩潰

快訊／玲玲颱風雨掃進來！12縣市防大雨來襲　台南、台東雷雨齊發

看得到吃不到！首批山竹台灣叩關失敗　業者直播解釋：海關不放行...

心軟借門號！閨蜜「狂欠7300」裝可憐...29天再耍陰招　她聽完音檔抓狂

答應人家幫餵狗！他日扛40公斤飼料餵浪浪：老狗也是老伴

新竹妹直擊「最強UberEats」...謀生力量藏催淚彈　網揪心：指定他送餐

吹頭髮傳來哭聲！媽見馬桶冒出「藍神燈精靈」求救　嘆：才剛洗好澡

交友軟體用愛吸金！　消基會爆「9成自動續訂、5成不退款」

峇里島驚見愛心形狀雙頭蛇　迷你身形比手掌還小

吃飯時間到！一盤飼料引來「成群錦鯉貓」　報數超壯觀

U18世界盃／中華隊痛宰澳洲　周總：狀況都在掌握中

日學者PO文「難以理解韓團隊作風」　高市府致歉了：府外聯絡人疏忽

世籃賽／波總稱字母哥是希臘超級英雄　大羅培茲：他會痛扁我們

情侶摸街貓「肚子那麼大肯定懷孕！」　愛媽嘴角失守

警秘錄器拍下「500元紙鈔逃跑瞬間」　沿路狂追！失主讚「揪感心」　

普京建議美國買俄製高超音速武器　川普：我們會自己生產

「投資必過山海關！」　黑龍江專場記者會「大豆飄香」

士林夜市人潮崩跌？內行狠戳2點...不逛也罷　「老字號小吃」恐掰...饕客崩潰

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

颱風「法西」生成！路徑公布....

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩..

中班弟模型屋作業！叔叔1hr神..

好市多中和店將實施新政策　網推..

1車佔2位mini 神阻擋　T..

她託友代購3、5條痘痘藥　買完..

月子中心1晚6500！妻堅持貸..

首批泰國山竹6日下午2點抵台「..

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

颱風法西生成！最新路徑出爐

轎車闖平交道噴飛！台鐵吉安=花..

更多熱門

相關新聞

智慧機房誘踩「就是我朋友」狠削1850萬

北市刑大查獲詐騙集團利用無人機房躲避警方查緝，再透過境外方面使用網路操作撥打電話給被害人，透過此機器便可將境外來電的國碼取消，藉此可以取信被害人誤以為真的是台灣朋友，又可以躲避警方追查。

負氣離家找閨蜜訴苦　搖頭嗨掛被丟還老公

人妻「夾娃娃」　結局僅小王揹雙罪

速速斬斷！5點看出假閨蜜真心機

冒醫師名申請研究　護理「嘟教授」遭訴

關鍵字：

門號欠款閨蜜神隱電信行客服錄音檔小額付款偽造文書

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

《航海王》作者放話：再5年完結篇

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面