冒醫師名申請研究計畫…影響學術評價　護理系「嘟教授」涉偽造文書

▲中華醫事科技大學護理系洪姓前主任涉嫌偽造他人簽名申請研究計畫遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台南市中華醫事科技大學護理系洪姓前主任，多年前透過友人介紹，找葉姓醫師一起合作研究肥胖治療相關議題，卻在取得葉同意前，就以葉為計畫主持人名義，將研究計畫送審並獲得通過，幾年後葉被詢問計畫研究進度，才驚覺遭冒簽，個人學術評價恐因此受損，憤而提告，台北地檢署2日依偽造文書罪嫌起訴洪女。

《ETtoday新聞雲》曾報導，洪姓女教授因為和韓劇《來自星星的你》劇中「都教授」一樣教學嚴格，被學生暱生為「嘟教授」，不過她在2014年間，因被爆請指導的碩士班學生當槍手，幫她的好友代考、實習，因此已遭中華醫事科技大學解除系主任職務。

而本見冒名申請研究計畫案發生在2013年間，洪女想向國軍高雄總醫院申請一項以「肥胖」為研究主題的計畫案，透過友人牽線認識了葉姓醫師，洪女在和葉醫還在洽談合作事宜的時候，洪女就擅自偽造葉的簽名，以葉為計畫主持人名義提出研究申請。

幾年後，醫院向葉醫追蹤研究計畫進度，葉醫才驚覺遭冒名，且研究遲未完成也沒有進度，恐影響個人學術評價，因此控告洪女涉嫌偽造文書等罪，洪女坦承犯行，檢察官調查她並未因這件研究計畫獲得任何經費補助，僅依偽造文書罪嫌將洪女起訴。

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