按摩女負氣離家找閨蜜訴苦　「搖頭嗨到抽搐亡」遭抬進家門丟包

▲楊姓按摩女找閨蜜訴苦一起搖頭，因用藥過量暴斃後，被抬回住處棄屍。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市19歲楊姓按摩女2018年底被丈夫發現陳屍家中，丈夫原以為妻子吵架後服藥自殺，但檢警根據監視器畫面查出，竟然是楊姓女子負氣離家，去找黃姓閨蜜訴苦，2女一起服用黃姓男子提供的毒咖啡和搖頭丸，結果楊女用藥過量死亡，竟被抬回家裡「丟包」，台北地檢署5日依轉讓禁藥致死、遺棄屍體等罪起訴這對黃姓男女。

▲涉案的黃姓男女在案發後被警方循線找到逮捕。（圖為資料照／記者趙永博攝）

2018年12月2日凌晨，死者楊女的丈夫返回台北市中山區德惠街住家時，發現妻子倒臥床上，沒有呼吸心跳，一旁有酒瓶和不知名藥物，丈夫嚇得報警，以為是前晚夫妻之間的瑣事爭執，害妻子想不開服藥自殺。

但檢警相驗後發現死者體內有搖頭丸的禁藥殘留，認為案情不單純，調閱附近監視器畫面後，發現楊女在案發稍早才被一對男女「抬」，這對男女被循線找到後，供稱楊女因吸毒過量當場死亡。

▲死者丈夫回家看到妻子已氣絕，還以為是2人吵架害妻子自殺。（圖為資料照／記者趙永博攝）

起訴指出，楊女是在和丈夫吵架後，看著丈夫離家，自己也跟著負氣出門，去之前按摩店的同事黃姓女子的住處哭訴，2女另外向黃姓男子拿毒品施用助興，楊女因混著吃毒咖啡包和搖頭丸造成休克，黃女打電話叫回黃男幫忙，但楊女不斷抽搐後死亡。

這對黃姓男女擔心吸毒曝光，開車載著楊女遺體，從萬華開車送回位於中山區的德惠街住處，抬進楊女住處後，還故佈疑陣，擺放酒瓶與4顆搖頭丸，製造輕生假象，檢察官調查後依轉讓禁藥致死、遺棄屍體等罪起訴，同時另案偵辦2人施用毒品部分。



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