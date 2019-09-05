　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

按摩女負氣離家找閨蜜訴苦　「搖頭嗨到抽搐亡」遭抬進家門丟包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德惠街女子身亡，警方調閱監視器發現一對男女將死者抬回住處。（圖／記者趙永博攝）。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲楊姓按摩女找閨蜜訴苦一起搖頭，因用藥過量暴斃後，被抬回住處棄屍。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市19歲楊姓按摩女2018年底被丈夫發現陳屍家中，丈夫原以為妻子吵架後服藥自殺，但檢警根據監視器畫面查出，竟然是楊姓女子負氣離家，去找黃姓閨蜜訴苦，2女一起服用黃姓男子提供的毒咖啡和搖頭丸，結果楊女用藥過量死亡，竟被抬回家裡「丟包」，台北地檢署5日依轉讓禁藥致死、遺棄屍體等罪起訴這對黃姓男女。

▲▼德惠街女子身亡，警方調閱監視器發現一對男女將死者抬回住處。（圖／記者趙永博攝）。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲涉案的黃姓男女在案發後被警方循線找到逮捕。（圖為資料照／記者趙永博攝）

2018年12月2日凌晨，死者楊女的丈夫返回台北市中山區德惠街住家時，發現妻子倒臥床上，沒有呼吸心跳，一旁有酒瓶和不知名藥物，丈夫嚇得報警，以為是前晚夫妻之間的瑣事爭執，害妻子想不開服藥自殺。

但檢警相驗後發現死者體內有搖頭丸的禁藥殘留，認為案情不單純，調閱附近監視器畫面後，發現楊女在案發稍早才被一對男女「抬」，這對男女被循線找到後，供稱楊女因吸毒過量當場死亡。

▲▼女子在租屋處服藥身亡，警方到場採證。（圖／記者趙永博攝）

▲死者丈夫回家看到妻子已氣絕，還以為是2人吵架害妻子自殺。（圖為資料照／記者趙永博攝）

起訴指出，楊女是在和丈夫吵架後，看著丈夫離家，自己也跟著負氣出門，去之前按摩店的同事黃姓女子的住處哭訴，2女另外向黃姓男子拿毒品施用助興，楊女因混著吃毒咖啡包和搖頭丸造成休克，黃女打電話叫回黃男幫忙，但楊女不斷抽搐後死亡。

這對黃姓男女擔心吸毒曝光，開車載著楊女遺體，從萬華開車送回位於中山區的德惠街住處，抬進楊女住處後，還故佈疑陣，擺放酒瓶與4顆搖頭丸，製造輕生假象，檢察官調查後依轉讓禁藥致死、遺棄屍體等罪起訴，同時另案偵辦2人施用毒品部分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【其他新聞】

跆拳道狼教練劈腿2國中女　「刺激」當暗號約壞壞…還逼拍母浴照

「想再來台灣」…陸情侶自由行回家挨告詐騙　急奔台賠錢證清白

神鬼襄理盜客戶存款1.1億　「填補丈夫公司黑洞」14年21人受害

ET快訊
4小時看清男友！他搭機荒唐3行徑「這樣划算」…國光女神丟臉到
失蹤88天高利貸老闆慘遭擄殺！兇嫌祖厝找到被燒過骨頭..阿公
郭台銘發言人蔡沁瑜老公李猶龍遭爆貪污　檢調搜索帶回
3男大生登奇萊山失蹤！10年後現「浮空矮人」靈異照　家屬：是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「1個月告館長5次」　詹江村再罵陳柏惟…這回踢鐵板挨告

Lamigo三壘手梁家榮加盟簽約300萬　母揹稅遭追「我還！別打擾他」

海流海浪大！綠島5潛水客險回不來　海巡即刻救援

承德路罕見車禍！小黃直鏟前車「疊疊樂」　騎士傻眼…網酸：三寶蓋飯

失蹤88天...錢莊老闆慘遭擄殺！兇嫌祖厝找到「被燒過骨頭」　阿公嚇壞

北投少年騎車遭醉漢呼巴掌　警調監視器掌握1男追查

爸媽生完就丟包…一場車禍債主秒找上門　兒女心寒提告放生

「雨衣殺手轟角頭」起底！詐騙發大財牽下桃園首輛「麥拉倫」　疑上億分贓遭行刑式開槍

影／兇嫌畫面曝光！3惡煞擄殺錢莊老闆…殘忍焚屍「埋宜蘭祖厝菜園中」

按摩女負氣離家找閨蜜訴苦　「搖頭嗨到抽搐亡」遭抬進家門丟包

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

車流時速破百...兩人牽手穿國道 網嚇壞：差點抄到歸天的捷徑R！

「1個月告館長5次」　詹江村再罵陳柏惟…這回踢鐵板挨告

Lamigo三壘手梁家榮加盟簽約300萬　母揹稅遭追「我還！別打擾他」

海流海浪大！綠島5潛水客險回不來　海巡即刻救援

承德路罕見車禍！小黃直鏟前車「疊疊樂」　騎士傻眼…網酸：三寶蓋飯

失蹤88天...錢莊老闆慘遭擄殺！兇嫌祖厝找到「被燒過骨頭」　阿公嚇壞

北投少年騎車遭醉漢呼巴掌　警調監視器掌握1男追查

爸媽生完就丟包…一場車禍債主秒找上門　兒女心寒提告放生

「雨衣殺手轟角頭」起底！詐騙發大財牽下桃園首輛「麥拉倫」　疑上億分贓遭行刑式開槍

影／兇嫌畫面曝光！3惡煞擄殺錢莊老闆…殘忍焚屍「埋宜蘭祖厝菜園中」

按摩女負氣離家找閨蜜訴苦　「搖頭嗨到抽搐亡」遭抬進家門丟包

HowHow英國玩瘋「一直被環抱」！　鄧福如秒PO「約會私照」…網笑：正宮宣戰了

小米獎勵員工不手軟！發3500萬股給457人　一人平均拿265萬元

「1個月告館長5次」　詹江村再罵陳柏惟…這回踢鐵板挨告

林采緹A型流感參加婚禮被罵翻！　「道歉曝出席原因」粉絲力挺

Lamigo三壘手梁家榮加盟簽約300萬　母揹稅遭追「我還！別打擾他」

郭台銘吳敦義會面無望　蔡沁瑜：找副手都來不及了　917前都沒時間

日本東奧不禁旭日旗　南韓考慮聯手北韓、大陸聯合抗議

海流海浪大！綠島5潛水客險回不來　海巡即刻救援

澳智庫：中國買推特帳號散播假消息　「A片帳戶」被轉推次數最高

承德路罕見車禍！小黃直鏟前車「疊疊樂」　騎士傻眼…網酸：三寶蓋飯

印度42年蓋95億「鍍金運河」　啟用14小時就潰堤…官員：老鼠害的

社會熱門新聞

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出..

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回..

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭..

台北富商印「性愛行事曆」　認私..

醉漢公車上伸狼爪　女學生遭凌辱..

台東董家收勸世信：殺戮龍蝦果報

《茄子蛋》前鼓手藏大麻　當街遭..

兄弟索500萬跑路費　他開怪手..

他辦公室內爽享「3女輪流伺候」..

快訊／桃園工廠竄火！現場全面燃..

4歲外孫牙痛心疼　老翁騎車輾石..

外公載出門卻跌落溝渠！女童伴屍..

擄殺錢莊老闆　3嫌焚屍「埋祖厝..

更多熱門

相關新聞

擄殺高利貸老闆　3嫌焚屍「埋祖厝菜園中」

新北市一名經營錢莊的施姓老闆（約50歲）於7月份時遭到3名惡煞擄走，經家屬報案後警方介入積極偵辦，並於4日循線逮捕3名涉案男子，經偵訊後，其中一人供稱「他（施男）死了、也埋了」，還供出埋屍地點就位於宜蘭縣壯圍鄉壯濱路、其中一名江嫌祖厝的菜園中；警方5日立即趕赴現場進行開挖，要追查死者下落。

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

樂團前主唱害女喪命　被害母淚崩「不要你的臭錢」

義氣男虐死人又棄屍　判18年定讞

速速斬斷！5點看出假閨蜜真心機

關鍵字：

夫妻吵架搖頭丸毒咖啡閨蜜棄屍猝死轉讓禁藥

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉噴血

日京急線列車撞卡車　逾33人受傷

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面