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劍魚接力亂週末！雨彈來襲連3天　一圖看降雨熱區…台中以南都在內

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到玲玲颱風外圍環流、低壓帶雙重影響下，北北基高屏發佈大雨特報。氣象專家吳德榮提醒，明(7日)起受到劍魚颱風殘餘的環流影響，週末天氣不穩定，中南部慎防劇烈天氣發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，「玲玲」強度接近中颱上限，持續北上，週六(7日)將侵襲北韓。台灣該注意的是「劍魚」減弱後，殘餘的環流伴隨水氣；最新資料顯示，其受西南風導引，向東北輸送，致使台灣週末的天氣持續不穩定。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，明日至下週一(7至9日)「劍魚」的殘餘環流伴隨水氣接近台灣，將給各地帶來局部陣雨或雷雨，中南部並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率；但降雨強度及時、空的分布，應注意氣象局的特報。下週二至四(10至12日)天氣好轉，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

▲▼週末天氣不穩定。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

▲週末天氣不穩定。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

中央氣象局在臉書粉絲專頁發文指出，玲玲颱風北上後，原位於南海的低壓帶將北移至臺灣上空，帶來不穩定的天氣，目前預估9月6日至9日在低壓帶水氣的影響下，中南部及東南部有可能出現局部大雨，其他地區雖然上午天氣相對穩定，但中午過後也可能出現局部的大雷雨。

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