玲玲中颱上限！外圍環流、低壓帶雙衝擊　大雨炸北北基高屏

▲玲玲颱風外圍環流、低壓帶影響，北北基高屏發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到玲玲颱風外圍環流、低壓帶雙重影響下，北北基高屏皆發佈大雨特報。不過中央氣象局預報員提醒，今(6)日午後全台有雨，民眾也不可輕忽。

預報員李孟軒表示，今(6)日上半天之前北部、宜蘭地區持續受颱風外圍環流影響，還是有漸歇性的雨勢；台灣西南方的低壓帶也開始影響台灣，一整天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後熱力作用影響，各地也有局部短暫雷陣雨，請留意局部大雨。

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▲玲玲颱風已達中颱上限。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，「玲玲」強度接近中颱上限，持續北上，週六(7日)將侵襲北韓。台灣該注意的是「劍魚」減弱後，殘餘的環流伴隨水氣；最新資料顯示，其受西南風導引，向東北輸送，致使台灣週末的天氣持續不穩定。

▲雷達合成回波圖。

吳德榮表示，明日至下週一(7至9日)「劍魚」的殘餘環流伴隨水氣接近台灣，將給各地帶來局部陣雨或雷雨，中南部並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率；但降雨強度及時、空的分布，應注意氣象局的特報。下週二至四(10至12日)天氣好轉，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

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