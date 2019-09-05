　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末「掃到劍魚尾」泡湯了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中颱玲玲、法西颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲中颱玲玲、法西颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者許凱彰／台北報導

中颱玲玲持續影響台灣，各地都有明顯的降雨，尤其以5、6日（周四、周五）影響最鉅。日本氣象廳在5日下午也發布訊息，位於關島東北東方1400公里海面的熱帶性低氣壓，已生成為今年第15號颱風「法西」，不過預估路徑未來會朝日本方向前進，對台灣沒有影響。

中央氣象局表示，在玲玲颱風北上後，原位於南海的低壓帶將北移至台灣上空，帶來不穩定的天氣，目前預估6日至9日（周一）在低壓帶水氣的影響下，中南部、東南部有可能出現局部大雨，其他地區雖然上午天氣相對穩定，但中午過後也可能出現局部的大雷雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼法西颱風,中央氣象局。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲法西颱風路徑曝光了。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，6日的天氣不穩定，仍然會有局部陣雨，午後對流發展，有「劇烈天氣」發生的機率。7-9日則會受到先前的「劍魚颱風」殘餘環流及水氣接近影響，將給各地帶來有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率。

對此，粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，玲玲逐漸北上加速中，北部、宜蘭地區容易下雨，北上後帶動西南風，水氣移入更多，到時候中部、南部、澎湖、金門迎風面下雨機會也會提高。

▲▼法西颱風,中央氣象局。（圖／翻攝自中央氣象局）

ET快訊
颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末泡湯了
人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包「塞6顆」　起底竟是性感闆娘
偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便所」秒爆哭：對不起，讓我出去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末「掃到劍魚尾」泡湯了

開學心營隊　法鼓山舉辦44場「悟寶兒童營」

外送炒飯打開「活蛆亂竄」！店家第一時間推：外送員的錯　衛生局要查了

聽不一樣的相聲！笑林豪傑28日台東公演　索票入場動作要快

引領USR使命　天下大學公民評選台南成大榮登龍頭

少子化衝擊！辦學屆滿半世紀　嘉縣協志工商宣布停招3年

藍委批新課綱歷史課本「推台獨、滅中華民國」　國教院澄清：與事實不符

全台第1副自駕車專用試車號牌發出了！　編碼「試0001」

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

2種水果超通腸！他自曝「每吃火龍果就順」被推爆　鄉民加碼：柚子也超兇猛

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末「掃到劍魚尾」泡湯了

開學心營隊　法鼓山舉辦44場「悟寶兒童營」

外送炒飯打開「活蛆亂竄」！店家第一時間推：外送員的錯　衛生局要查了

聽不一樣的相聲！笑林豪傑28日台東公演　索票入場動作要快

引領USR使命　天下大學公民評選台南成大榮登龍頭

少子化衝擊！辦學屆滿半世紀　嘉縣協志工商宣布停招3年

藍委批新課綱歷史課本「推台獨、滅中華民國」　國教院澄清：與事實不符

全台第1副自駕車專用試車號牌發出了！　編碼「試0001」

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

2種水果超通腸！他自曝「每吃火龍果就順」被推爆　鄉民加碼：柚子也超兇猛

南極磷蝦油可「清血管」？　營養師從國際研究分析給你聽

曾任「馬雷蒙舞團」成員！54歲錢莊老闆遭3小弟擄殺…與9旬母天天聯絡

日職／火腿台灣日　LamiGirls到場一起應援

西門町屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友「肉身擋拳」緊抱…鄰居看傻

生活熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最..

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨..

颱風法西生成！最新路徑出爐

機車椅墊爆開！長出奶棕白菇菇…..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

玲玲大雨炸！北北基宜大雨特報

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西..

上班吃鳳梨！「4年實測下場」驚..

上海好市多會賠慘！內行曝穩賺真..

Yahoo大當機　網哀號：真的..

背女倒垃圾！嬤低級玩笑惹怒媽：..

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

他台北松山叫客製便當　開蓋樂歪

更多熱門

相關新聞

颱風法西生成！最新路徑出爐

日本氣象廳發布，位於關島東北東方1400公里海面的熱帶性低氣壓，已生成為今年第15號颱風「法西」，中央氣象局隨後也將發布颱風訊息，未來會朝日本方向前進，預估對台灣沒有影響。今、明（5、6）日兩天，仍要持續留意中颱玲玲影響台灣最明顯的時候，隨著颱風從東部外海北上，各地天氣不穩，北部、宜蘭地區會有一陣一陣雨勢發生，中南部也不定時會有降雨。

玲玲甩雨！北北基13縣市大雨特報

即／玲玲盤據「北部天黑炸雨」　4縣市大雨特報

玲玲大雨炸！北北基宜大雨特報

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

關鍵字：

中央氣象局中颱玲玲法西颱風劍魚大雷雨氣象雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

颱風法西生成！最新路徑出爐

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面