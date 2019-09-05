颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末「掃到劍魚尾」泡湯了

▲中颱玲玲、法西颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者許凱彰／台北報導

中颱玲玲持續影響台灣，各地都有明顯的降雨，尤其以5、6日（周四、周五）影響最鉅。日本氣象廳在5日下午也發布訊息，位於關島東北東方1400公里海面的熱帶性低氣壓，已生成為今年第15號颱風「法西」，不過預估路徑未來會朝日本方向前進，對台灣沒有影響。

中央氣象局表示，在玲玲颱風北上後，原位於南海的低壓帶將北移至台灣上空，帶來不穩定的天氣，目前預估6日至9日（周一）在低壓帶水氣的影響下，中南部、東南部有可能出現局部大雨，其他地區雖然上午天氣相對穩定，但中午過後也可能出現局部的大雷雨。

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▲法西颱風路徑曝光了。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，6日的天氣不穩定，仍然會有局部陣雨，午後對流發展，有「劇烈天氣」發生的機率。7-9日則會受到先前的「劍魚颱風」殘餘環流及水氣接近影響，將給各地帶來有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率。

對此，粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，玲玲逐漸北上加速中，北部、宜蘭地區容易下雨，北上後帶動西南風，水氣移入更多，到時候中部、南部、澎湖、金門迎風面下雨機會也會提高。