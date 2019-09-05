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快訊／玲玲雨彈炸北部「天空黑一片」！雨區擴至桃竹苗　4縣市大雨特報

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▲▼雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

玲玲颱風外圍環流持續影響，中央氣象局預報員劉沛滕指出，目前玲玲颱風外圍環流雲系來到北部上空，所以目前基隆、七堵、汐止，新北山區像是瑞芳、平溪等處，都有將下較大雨勢。劉沛滕提醒，目前針對北北基宜發佈大雨特報，不過桃、竹、苗地區也會有降雨情況，不可輕忽。

氣象達人彭啟明在臉書發文指出，台灣昨天受到玲玲颱風外圍環流影響，東半部有明顯較大長浪及風雨，西半部也有明顯降雨，今天隨颱風逐漸遠離，降雨型態有點改變，東北部還是持續有雨，其他各地轉為偶陣雨，而隨著颱風北上，會帶動西南風的增強，同時在整個大低壓帶的水氣也會被牽動北上，這包含原來劍魚颱風的存留水氣，預期未來幾天到周末，中南部要稍微留意，不是整天都持續降雨的雨勢，可能有雲雨帶北上接近，不排除偶有較大雨勢發展，或是還有午後雷陣雨，有時候午後發展的熱對流非常旺盛，伴隨閃電雷擊，務必要能避就避。

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▲▼北北基宜大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基宜大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

這波低壓帶要到下周一開始，整個低壓帶移動的方向的轉變，會有轉晴轉好的時候，預期下周會有幾天較穩定的夏季天氣。接下來還是要留意低壓的發展，目前在台灣東方約3600公里地方的熱帶性低氣壓持續發展，今明兩天就有機會發展成為第15號颱風，這對台灣沒有直接影響，往日本前進機會較大。而菲律賓東方海面上，仍有低壓發展中，還要一點時間與環境改變，下周的天氣可能會逐漸受到影響，不過不確定性還頗高。

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