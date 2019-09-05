快訊／玲玲甩雨+強對流雨彈！北北基13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲13縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到玲玲颱風外圍環流及對流發展旺盛影響，氣象局下午針對大台北、基隆、宜蘭、南投、彰化、雲林、嘉義、台南地區及台中、高雄、屏東山區等13縣市發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，並注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：

基隆市、台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

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▲玲玲颱風外圍環流影響，北台灣整天有一陣陣雨勢。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，今天（5日）持續受颱風外圍環流影響，各地降雨機率高，屬於有短暫陣雨或雷雨的天氣，其中北台灣由於直接受颱風外圍雨帶影響，整天都容易有一陣陣的雨勢出現，而中南部沿海地區下雨的時間也會比較長。

至於其他地方則偏向於午後熱對流所造成的降雨，整體而言，天氣仍不穩定，尤其西半部及東北部地區容易有局部大雨或豪雨的發生，請留意氣象局發布的相關天氣資訊。

周五隨著颱風慢慢北上遠離往韓國前進，引進南邊低氣壓帶來豐沛水氣，明後（6、7日）兩天則是要換中南部、台東地區要留意降雨，一整天會有局部大雨，各地天氣不穩，也要留意午後雷陣雨雨勢，這樣的天氣會一直持續到下周一。