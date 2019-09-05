快訊／颱風法西生成了！最新路徑出爐　玲玲北上引西南風、大雨再炸4天

▲今年第15號颱風法西生成，未來將往日本方向前進。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

日本氣象廳發布，位於關島東北東方1400公里海面的熱帶性低氣壓，已生成為今年第15號颱風「法西」，中央氣象局隨後也將發布颱風訊息，未來會朝日本方向前進，預估對台灣沒有影響。今、明（5、6）日兩天，仍要持續留意中颱玲玲影響台灣最明顯的時候，隨著颱風從東部外海北上，各地天氣不穩，北部、宜蘭地區會有一陣一陣雨勢發生，中南部也不定時會有降雨。

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▲法西颱風生成，未來將影響日本。（圖／日本氣象廳）

氣象預報員劉沛滕表示，位於關島東北東方1400公里的熱帶性低氣壓，已形成今年第15號颱風法西，距離台灣約有3500公里之遠，未來移動路徑會先往西接近關島，之後再往西北轉向日本地區，預估周日晚至周一影響日本，但對台灣沒有影響。

台灣仍要持續注意玲玲颱風外圍環流影響，今天北部、宜蘭地區會有一陣一陣雨勢，中南部也不定時會有降雨，午後要留意有局部大雨發生。

周五隨著玲玲颱風慢慢北上遠離往韓國前進，南邊低氣壓移入帶來豐沛水氣，明後兩天則是要換中南部、台東地區要留意降雨，一整天會有局部大雨，各地天氣不穩，也要留意午後雷陣雨雨勢，這樣的天氣會一直持續到下周一。

▲颱風法西生成。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於遠洋的熱帶低壓14W，生成為第15號「法西」颱風，未來在太平洋高氣壓強勢導引下，快速朝西北進行，預計周末會影響日本東部，對台灣不會有影響。

▲周四北部及宜蘭地區都要留意大雨發生，周五、六中南部、台東地區仍有大雨發生可能。（圖／中央氣象局）