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澄清台索邦交生變　外交部批：中國大陸造成多國陷入債務陷阱

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▲▼總統蔡英文26日上午在國家兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）伉儷。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

根據《索羅門時報》報導，索羅門外交關係委員4日針對與台灣、中國大陸的關係進行聽證會，委員會將針對「與台灣斷絕現有關係」這個問題進行調查。索羅門群島駐台大使館5日為此發布聲明稿表示，目前仍在評估階段。外交部晚間也否認台索邦交生變傳聞，更痛批中國大陸在太平洋的擴張行徑，已造許多國家陷入債務陷阱

外交部發言人歐江安表示，台索關係連日來受到國內外媒體的關注，外交部曾多次對外澄清說明台索兩國互動正常、索國多數意見支持維持與台灣的外交關係、台索邦誼符合索國整體國家利益；而索國外交部5日的新聞稿也對這波媒體關注的源頭提出駁斥，澄清索國政府的相關程序，否認索國已就本案作成最終決定的相關揣測。

歐江安指出，索羅門群島國會外交委員會於4日及5日舉辦台索關係聽證會，首日由「跨黨派小組」主席(包括國會議員)及政府官員(交通部長丶總理府秘書長等）意見交流；次日則是民間商業及社會團體表達看法。

歐江安提到，索國的政府官員在聽證會中說明赴訪中國大陸的情形及個人觀察；特定議員的說法雖較為審慎，惟特別提出中國大陸的援助將帶來債務陷阱的高風險，至於民間團體代表則多支持維持與台灣的邦誼，對所謂「外交轉向」存有疑慮。

歐江安提及，索國外委會在5日聽證會結束後，將彙整相關政府與民間人士的意見交給國會參考，納入索國政府決策程序的一部分，然而聽證會並非唯一或最終的意見；外交部與駐館持續高度關注索國相關情勢的發展，並將繼續積極溝通，向索國各界說明維持與台灣的傳統邦誼才是符合索國政府與人民長遠利益的踏實做法。

歐江安痛批，中國大陸在太平洋的擴張行徑，已造許多國家陷入債務陷阱，中方所承諾華而不實的基礎設施，對當地環境生態造成嚴重的破壞，以及主權的流失；此外，中資企業的資金及財務流向極不透明，且為政治目的服務

歐江安認為，這些都說明中國大陸「一帶一路」所帶來的高風險，以及中國政府的承諾毫無誠信可言，相信索國政府與人民對中方在國際間慣施的矇騙伎倆、霸道行徑及言不可信均有所警惕。

最後，歐江安強調，中華民國台灣高度珍視與索羅門群島維持36年的外交關係，我國將繼續秉持「踏實外交、互惠互利」的精神，在各領域持續深化與索國政府與人民密切友好的合作關係

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