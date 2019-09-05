路透：索羅門如果與台灣斷交　中國提議給予「開發基金」

▲圖為我總統蔡英文軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》今（5）日報導，索羅門群島（Solomon Islands）議會委員會知悉，如果該國與台灣斷交、轉而與中國建交的話，中方正提議給予索國開發基金（development fund）。一名國會議員透露，近期與北京官員的談判中，中方有意提供資金。

報導指出，現階段只有17個邦交國承認台灣，過去幾十年來，中國與台灣在南太平洋地區一直進行拉鋸戰，爭取外交上的認可，部分國家為了經濟利益而改變立場。

索羅門國會議員傅貴（John Moffat Fugui），也是評估外交關係的特別小組領導人，他4日表示，儘管北京通常喜歡贈款、提供優惠貸款，有時還偏好送禮，但對於索國，將在一定時期提供農村選區開發基金。

傅貴說明，如果索國切斷1983年開始與台灣建立的關係，中方的提議將有助填補目前的空缺。一份預算文件顯示，台灣已承諾2019到2020年提供索國850萬美元（約新台幣2.6億）。他4日在索國首都荷尼阿拉（Honiara）暗示，外交上可能會有轉變，不過小組目前還沒完成報告。

索羅門群島僅有60多萬人口，由於收入來源有限，主要依靠出口木材。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）上月發布報告指出，澳洲、美國都擔憂索國是否會轉與中國建交，只要任何一個承認台灣的國家轉變，都可能刺激其他國家放棄台北。

一名會議中的觀察人士告訴《路透社》，索國政府現在試圖與中國建立關係，但如果要正式完成，還需要等待報告。據了解，索國政府還召集部長級的團隊，直接與北京保持聯繫。

中國外交部沒有立刻回應記者提問。我外交部發言人歐江安（Joanne Ou）則表示，「目前與索羅門的關係穩定，但我們正密切關注情勢與發展。」事實上，索羅門自4月大選以來，就積極評估與台灣的關係。

索羅門反貪腐機構「透明索羅門」（Transparency Solomon Islands）敦促各方，在改變關時應保持謹慎；該單位上月透過聲明表示，中國提供資金不是什麼祕密，然而，這些援助將使得差距進一步擴大。

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