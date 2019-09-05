　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：索羅門如果與台灣斷交　中國提議給予「開發基金」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蔡英文軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲圖為我總統蔡英文軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》今（5）日報導，索羅門群島（Solomon Islands）議會委員會知悉，如果該國與台灣斷交、轉而與中國建交的話，中方正提議給予索國開發基金（development fund）。一名國會議員透露，近期與北京官員的談判中，中方有意提供資金。

報導指出，現階段只有17個邦交國承認台灣，過去幾十年來，中國與台灣在南太平洋地區一直進行拉鋸戰，爭取外交上的認可，部分國家為了經濟利益而改變立場。

索羅門國會議員傅貴（John Moffat Fugui），也是評估外交關係的特別小組領導人，他4日表示，儘管北京通常喜歡贈款、提供優惠貸款，有時還偏好送禮，但對於索國，將在一定時期提供農村選區開發基金。

傅貴說明，如果索國切斷1983年開始與台灣建立的關係，中方的提議將有助填補目前的空缺。一份預算文件顯示，台灣已承諾2019到2020年提供索國850萬美元（約新台幣2.6億）。他4日在索國首都荷尼阿拉（Honiara）暗示，外交上可能會有轉變，不過小組目前還沒完成報告。

索羅門群島僅有60多萬人口，由於收入來源有限，主要依靠出口木材。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）上月發布報告指出，澳洲、美國都擔憂索國是否會轉與中國建交，只要任何一個承認台灣的國家轉變，都可能刺激其他國家放棄台北。

一名會議中的觀察人士告訴《路透社》，索國政府現在試圖與中國建立關係，但如果要正式完成，還需要等待報告。據了解，索國政府還召集部長級的團隊，直接與北京保持聯繫。

中國外交部沒有立刻回應記者提問。我外交部發言人歐江安（Joanne Ou）則表示，「目前與索羅門的關係穩定，但我們正密切關注情勢與發展。」事實上，索羅門自4月大選以來，就積極評估與台灣的關係。

索羅門反貪腐機構「透明索羅門」（Transparency Solomon Islands）敦促各方，在改變關時應保持謹慎；該單位上月透過聲明表示，中國提供資金不是什麼祕密，然而，這些援助將使得差距進一步擴大。

索羅門外交部召開聽證會！討論與台灣「斷絕現有關係」　國際商會皆出席

台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

影／索羅門群島斷交？　外交部：青年大使、工程團隊正在索京訪問

ET快訊
玲玲甩雨+強對流雨彈！北北基13縣市大雨特報　防雷擊強陣風
背女兒倒垃圾...鄰居嬤「低級玩笑」惹火眾人　媽怒：造成陰影
獨子變女兒…父斷交！超正YouTuber翻「5年前男人照」曝
U18世界盃／陳柏毓好投7K壓制　中華7比2輕取韓國
上班爽嗑鳳梨！前輩警告：會出大事　她PO「4年實測下場」驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日光浴遊客前登岸「搬大麻」！　毒販拿槍嗆「小心殺你」....3min內成功走私

路透：索羅門如果與台灣斷交　中國提議給予「開發基金」

6歲童拿「迪士尼基金」買熱狗、礦泉水　免費送給颶風撤離災民

澳智庫：中國買推特帳號散播假消息　「A片帳戶」被轉推次數最高

宮古島、石垣島「進入暴風圈」！玲玲颱風擦邊帶豪雨　日氣象廳發警報

川普嗆名單有問題　南韓打算放棄WTO「開發中國家地位」

多利安重創巴哈馬！史上最強颶風釀20死　唯一機場被「撕成碎片」

亞馬遜大火延燒，李奧納多捐5百萬美金提出5大建言，呼籲全民搶救雨林

美歐衛星險發生「太空車禍」　「風神」3次點火變軌避讓

這家便當店「週休6日」！年營收破百萬　被封「周日唯一料理」

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

車流時速破百...兩人牽手穿國道 網嚇壞：差點抄到歸天的捷徑R！

日光浴遊客前登岸「搬大麻」！　毒販拿槍嗆「小心殺你」....3min內成功走私

路透：索羅門如果與台灣斷交　中國提議給予「開發基金」

6歲童拿「迪士尼基金」買熱狗、礦泉水　免費送給颶風撤離災民

澳智庫：中國買推特帳號散播假消息　「A片帳戶」被轉推次數最高

宮古島、石垣島「進入暴風圈」！玲玲颱風擦邊帶豪雨　日氣象廳發警報

川普嗆名單有問題　南韓打算放棄WTO「開發中國家地位」

多利安重創巴哈馬！史上最強颶風釀20死　唯一機場被「撕成碎片」

亞馬遜大火延燒，李奧納多捐5百萬美金提出5大建言，呼籲全民搶救雨林

美歐衛星險發生「太空車禍」　「風神」3次點火變軌避讓

這家便當店「週休6日」！年營收破百萬　被封「周日唯一料理」

減肥大作戰！陳其邁摸肚嘆：前有強敵後有追兵...自立自強最重要

監視器見家裡有「發光眼睛」以為撞鬼　他開燈一看：是高賽...

中秋烤肉就愛吃香腸　毒物科名醫教「避癌」吃法

泰國蝦任你夾！台南超浮誇吃到飽　還有蛤蜊、螃蟹各種熱食

雅虎突發當機！旗下服務全掛

《茄子蛋》前鼓手小賴持大麻遭逮　未婚妻現身繳清萬元保釋金

幫同事請假一天！卻慘被上司「要求離職」...他氣炸去理論　下場GG了

抓包作假帳！錢莊老闆「放話要徹查」　6幹部聯手擄殺分屍

冷氣半夜狂滴！她黏「XXL尿布」神救援...師傅一看秒正常　網懂：根本整人

蔡英文學歷論文被黑　「負向情緒」網路聲量仍贏郭台銘、韓國瑜

韓國瑜伽老師直播「炸左右雪乳」　蕾絲中洞晃到快掉…「驚天一拉」粉絲抓狂

國際熱門新聞

日京急線列車撞卡車　釀1死32..

5犬圍攻19歲正妹　拋飛空中咬..

閉眼等10秒拿禮物　她下秒肩膀..

雙胞胎嫩嬰臉「變成火蟻覓食地」..

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

韓粉跨海圓星夢　7女遭詐騙逼賣..

台生失蹤17天　美警曝新畫面求..

考新郎15+6=？　她聽答案當..

素食女控鄰烤肉　6千人想來她家..

跳跳床彈簧射出　直插他背上....

南極洲現「滑行痕跡+詭異雪堆」..

美媒：川普曾考慮將關稅調高一輩

烏克蘭屁孩油淋8歲童　笑看人類..

仁醫退休到偏鄉服務　外出未看診..

更多熱門

相關新聞

「烽火外交」再起？新形態兩岸外交戰

邦交國是彰顯中華民國主權的最重要來源之一。面臨著北京當局可能的「烽火外交」策略，蔡英文政府只能被動應戰，四處增加外交承諾以求滅火。

友邦斷交？柯：不嗆中只是快慢而已

日韓破裂難聯手美　這3國最開心

中原學子前往索羅門　建置氣象系統

索羅門前15政要支持深化邦誼　外交部感謝

關鍵字：

索羅門外交

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

日京急線列車撞卡車　釀1死32傷

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉噴血

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面