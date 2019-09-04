索羅門外交部召開聽證會！討論與台灣「斷絕現有關係」　國際商會皆出席

▲總統蔡英文與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／總統府提供）



記者張方瑀／綜合報導

根據《索羅門時報》（Solomon Times）報導，索羅門外交關係委員會（The Foreign Relations Committee）4日針對與台灣、中國大陸的關係進行聽證會。該報指出，委員會將針對「與台灣斷絕現有關係」這個問題進行調查。除了有關部門外，該地的公民團體與國際商會也一併出席。

《索羅門時報》指出，聽證會將針對與台灣這個「傳統夥伴」斷絕現有關係進行質詢。外交關係委員會主席凱尼洛雷雅（Peter Kenilorea）表示，委員會將在調查後，將報告提交給議會做審查，「經過審議的報告內容，將交由議會和政府行政部門。」除請來各黨工作小組代表、部長級小組、外交部、外貿部黨相關部門出席會議外，也有其他有關的公民團體，以及國際商會出席。

索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）日前表示，目前已成立一個部長級的8人小組，與北京當局對談，至於和台索關係的走向，將在本週給出答案，並強調索國政府確實有想改變，「但不要對工作小組的決議投注太多想像，政府會審慎評估這些建議。」

Foreign Relations Committee Starts Inquiry into China - Taiwan Issue https://t.co/oacbhE89RC — Solomon Times Online (@SolomonTimes) September 4, 2019

索羅門外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）今年6月證實，是否要與台灣斷交並轉而與中國大陸建交，將在未來100天內也就是9月中時會做出決定。馬瑞雷表示，索羅門政府對於台灣、中國大陸議題並不感到壓力，「政府正對此議題進行全面性評估，方便政府、核心小組和內閣能充分瞭解此事。」

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