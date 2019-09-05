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索羅門聽證會大讚「一帶一路」　率團訪北京…高官直言：該交新朋友了！

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▲▼總統蔡英文2017年出席索羅門國宴。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文2017年出席索羅門國宴，圖右為總理蘇嘉瓦瑞。（圖／總統府提供）

記者張方瑀／綜合報導

索羅門群島（Solomon Islands）4日開始一連兩天舉行聽證會，針對是否要與台灣保持邦交，或是與中國建交進行討論。通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel）表示，索羅門群島對「一帶一路」計畫非常有興趣，該計畫可以解決當前複雜的基礎建設和投資問題，開啟索國與中國的新世代，「我們已經跟台灣當朋友30年，是結交新朋友的時候了。」

夏奈爾8月中率領工作小組前往北京。夏奈爾在聽證會上表示，他與中國外交部副部長談話時，提到索羅門群島對「一帶一路」相當感興趣，並將其視為索羅門的新時代藍圖，「一帶一路可以解決當前複雜的基礎建設問題，我相信所羅門可以成為該計畫中，非常重要的戰略推進器。」夏奈爾也強調，索羅門與中國不會互相干涉彼此的國內事務。

根據《索羅門星報》（Solomon Star）報導，當索羅門外交關係委員會（The Foreign Relations Committee）詢問該小組，是否考慮過民主、人權等問題時，夏奈爾坦承很難給出答案，「這個問題和中國、台灣無關，而是屬於索羅門群島的問題。」他們會將所有聽證會上的問題一併整理，供最後決議參考。

夏奈爾最後表示，從1983年至今，索羅門群島在這近40年來一直與台灣保持友好的關係，「未來40年，我們不能與台灣朋友坐在一起，是我們結交新朋友的時候了，我們應該向前做出改變。」

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