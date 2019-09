索羅門聽證會大讚「一帶一路」　率團訪北京…高官直言：該交新朋友了！

▲總統蔡英文2017年出席索羅門國宴,圖右為總理蘇嘉瓦瑞。(圖/總統府提供)



記者張方瑀/綜合報導

索羅門群島(Solomon Islands)4日開始一連兩天舉行聽證會,針對是否要與台灣保持邦交,或是與中國建交進行討論。通訊及航空部長夏奈爾(Peter Shanel)表示,索羅門群島對「一帶一路」計畫非常有興趣,該計畫可以解決當前複雜的基礎建設和投資問題,開啟索國與中國的新世代,「我們已經跟台灣當朋友30年,是結交新朋友的時候了。」

夏奈爾8月中率領工作小組前往北京。夏奈爾在聽證會上表示,他與中國外交部副部長談話時,提到索羅門群島對「一帶一路」相當感興趣,並將其視為索羅門的新時代藍圖,「一帶一路可以解決當前複雜的基礎建設問題,我相信所羅門可以成為該計畫中,非常重要的戰略推進器。」夏奈爾也強調,索羅門與中國不會互相干涉彼此的國內事務。

