勾結人蛇助陸女假結婚來台賣淫　移民署官員還飛大陸「教學」

▲前移民署中區事務大隊陳姓專員，涉嫌與人口販子郭姓女子勾結，協助大陸女子以「假結婚」申請來台，從事賣淫工作。（示意圖／翻攝GoogleMap，與本案無關）

記者廖安莘／台中報導

前移民署中區事務大隊陳姓專員，涉嫌與人口販子郭姓女子勾結，協助大陸女子以「假結婚」申請來台，從事賣淫工作。因被壓榨的賣春女「小琪」（化名）8個月達104萬元，宣稱還欠105萬元，小琪不堪被壓榨事件才因此曝光。除小琪外，他還協助「小玲」（化名）來台，但小玲被識破而未遂。台中地院依違反台灣與大陸地區人民關係條例，分別判陳男及郭女徒刑1年10月及2年6月，得上訴。

判決書指出，陳男在2010年調任到移民署中區事務大隊專員，竟與舊識郭女勾結，以他多年辦理大陸地區人民入境審查的經驗，協助小琪以假結婚方式，來台打工賺錢從中牟利。

郭女安排陳男和人頭丈夫搭機前往大陸，在泉州與小琪辦理假結婚及公證處登記後，配妥來台的一切證件，由陳男教導兩人如何應對申請入境時的審查，順利通過移民署官員的面談程序，成功入境台灣。

小琪來台後，郭女協助她從事賣淫工作，自2013年12月至2014年9月間，小琪從事「半套」性服務，每次3小時收費2100元的性交易。而郭女宣稱，她辦假結婚的過程共花費人民幣24萬元、新台幣80萬元等，要求小琪清償，讓她繼續從事性交易，8個月累積達104萬元，並稱還欠105萬元。

此外，陳男及郭女等人還以同樣手法，協助另名大陸女子「小玲」（化名）來台打工，但移民署2014年1月間在桃園機場進行面談時被識破而未遂。此案查無陳分得上述非法利益，僅依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例處置。

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