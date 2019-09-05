拚訂單「鑽車陣、違規行駛」　前外送員嘆：每天都有同業車禍

記者陳玉／台中報導

近來餐點外送風潮發燒，不少外送員為拚接單可說是分秒必爭，日前更有網友目睹路口一場「世紀對決」，UberEats、Foodpanda的外送機車在十字路口發生擦撞，幽默寫下「相撞恨晚」；對此，台中市交通警察大隊表示，雖無法單獨針對外送機車事故件數進行統計，但期望透過剪輯碰撞影片來提醒外送工作者「賺錢有數、性命要顧」，否則因一張訂單而發生車禍，得不償失。

▲外送員常因拚訂單搶快發生擦撞，台中交大呼籲「賺錢有數、性命要顧」。（圖／記者陳玉翻攝）



2日有男網友在臉書社團《爆料公社》PO文寫下「該來的，終究是躲不過！」，附圖是UberEats、Foodpanda的外送機車在十字路口發生碰撞，引起網友熱議，也有網友指出，曾有外送員敢送貨狂按他喇叭，每天都看得見外送員在車陣中穿梭，真的非常危險。

曾任外送員的民眾也感概表示，不少人外送員為了送更多單而冒險騎快車、違規行駛，外送員群組每天都有同業發生車禍的消息，實在不值得。

對此，台中市交通警察大隊長林沐弘表示，雖然無法單獨針對餐點外送機車的事故件數進行統計，但常見送餐過程中，如等紅燈時低頭確認路線或訂單等違規行為，及在車陣中穿梭，呼籲外送人員一定小心自身及他人安全，別因一張訂單而發生憾事。