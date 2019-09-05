見陳菊站蔡英文身邊就討厭　柯文哲：高雄輸成這樣不用負責？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來砲火對準民進黨，上從總統蔡英文開始一路往下K，甚至還直接點名總統府秘書長陳菊，「陳菊站在蔡英文身邊，我就瞧不起蔡英文」。外界好奇與陳菊是否有恩怨？柯文哲說，自己只是評論，還是要賞罰分明，但別人才跟他講過，「如果不是靠陳菊的話，蔡英文怎麼有辦法贏賴清德？我這樣聽聽，哀，那也沒辦法」。

柯文哲強調，打仗還是要賞罰分明，「高雄輸成這個樣子竟然沒有人需要負責，還有慶富案搞成這樣也沒人需要負責？這賞罰要分明」。

另外，柯文哲日前接受廣播專訪時，脫口自己「還是綠底」、「討厭外省人」，儘管解釋是過去家庭成長的經歷，但仍招致外界批評，本省、外省族群都同聲指責。對此，柯則是怪給民進黨的抹黑戰略，有時候很幸慶2014年跟民進黨一起並肩作戰過，「所以我對他們的選戰手法非常熟悉」。

「人家講話有前文後文，不要只拿一段出來講」，柯文哲說，他小時候50年前台灣沒有省籍情結嗎？當然有啊廢話，只是在長大過程中慢慢改變，「所以我才提出共融，超越藍綠不是消滅藍綠，讓藍綠可以共融在這社會上生存，這是一個新的態度」。

至於民進黨主席卓榮泰似乎跟你槓上？柯文哲說，這就民進黨慣用手法，怕他去打小英，所以降一級用黨主席對黨主席，「我對民進黨的作戰手法非常熟悉，所以他們裡面一定有誰是要去對付柯文哲，這看就知道，太了解了」。



▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者葉南州攝）