黨校訓話連說「56次」鬥爭　習近平：包含港澳台工作

▲ 習近平在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式發表談話。 （圖／翻攝新華社 ）

記者任以芳 ／綜合報導

面對香港反送中事件，中美貿易戰衝擊，大陸國家主席習近平日前到黨校發表重要談話，針對當前時勢，習近平強調面對各種風險「該鬥爭的就要鬥爭」，特別提到包含港澳台工作，連說「56次鬥爭」。



根據大陸官媒報導，習近平3日在2019年秋季學期中央黨校，參加中青年幹部培訓開班式，談話主題幾乎圍繞「鬥爭」兩字，激勵幹部要「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」，習更強調，「我國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少」談話中提到「包含港澳台工作」。



大陸建政70週年前夕，習近平的「鬥爭談話」頗具深意。談話一共用了「56次鬥爭」，顯示大陸當前局勢面臨的各項挑戰，一開始習從歷史角度激勵青年幹部，共產黨人走到今天，全靠有方向、有原則的鬥爭，之後提到五個凡事，強調「凡事危害大陸共產黨領導、主權，國家安全，核心利益與重大原則，和國家人民利益的五種風險挑戰，都必須進行堅決鬥爭，取得勝利。」

▲1月4日，中共中央軍委主席習近平發表重要講話。（圖／翻攝新華社）



早在今年一月初，習近平曾在軍委召開的會議上發表講話，強調要做好「軍事鬥爭準備」。當時外媒和北京學者觀點分析，習的要求具有一定的備戰意義，如何處理好國內局勢，穩定經濟才是主要任務。近來大陸「內憂外患」的處境，對內香港局勢不穩，台海關係動盪，對外中美貿易戰影響國內GDP緩增，人民幣貶值，都是當前要得克服的政經課題。