行人闖馬路...騎士猛急煞！下秒人車「360度前空翻」　倒地撫腰痛苦翻滾

記者陳韻如／綜合報導

行人為貪圖方便，經常直接穿越馬路，一名網友就在臉書分享一段行車紀錄器畫面，一行人在對向車道等著過馬路，然而，穿過車陣後，卻沒有注意右方機車正行駛而來，就直接闖越，騎士見狀緊急剎車，但卻連人帶車翻了一圈，最後痛苦的在地上翻滾。網友看了畫面後，紛紛留言怒罵行人，「你要穿越馬路最起碼也要看一下有沒有來車啊！」

▲行人闖馬路害騎士連人帶車前空翻了一圈。（圖／翻攝爆廢公社）

這起車禍發生在9月1日，當天正是日月潭國際萬人泳渡盛會，導致日月潭附近路邊停滿了車輛。而事發當時，可以看到，一行人正在對向馬路邊等著過馬路，當時機一到便奔跑著穿過車陣，完全不顧右方還有機車通行。

然而，就在這一行人奔跑的同時，右方一輛機車行駛而來，騎士根本來不及閃避，本能下只好緊急剎車，但卻連人帶車前空翻了一圈後，重摔在地，而畫面的最後，也可以看到騎士相當痛苦的不斷在地上翻滾。

▲騎士倒地後不斷撫著腰痛苦的翻滾。（圖／翻攝爆廢公社）

這個畫面一曝光，不少網友紛紛留言痛罵，「路人低能兒嗎？直接飛奔過去。不用看機車？」、「根本不是騎快不騎快的問題，問題是那個路人不要命拖別人下水」、「都不管別人死活？真的很討厭這種過馬路的！都不會停看聽？腦殘一樣！」

然而，有人提到，因為萬人泳渡，導致路邊許多違停，行人無故穿越馬路才會發生這起意外，「違規停車加上違規穿越馬路」、「路邊一排違規停車」，但也有人表示，「當天有橫渡日月潭活動，有公告馬路兩邊可以停車」、「那天是一年一度的萬人泳渡，南投縣政府警察局開放路邊停車的喔～」。

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