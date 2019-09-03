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被分手...他怒拿「肉色羞照」逼啪最後一次！還灌加料蜂蜜水　一夜衝刺3回合

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲范男不滿被分手，竟拿裸照逼分手砲，下場GG。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名范姓男子不滿被分手，竟拿著前女友的裸照要求「分手砲」，隨後不顧對方反抗，硬上得逞。完事後的范男，還食髓知味，拿著摻有FM2的蜂蜜水迷昏女子性侵她，期間還拿出微型攝影機偷拍。直到女子清醒後，驚見自己下半身赤裸，嚇得赴醫院驗尿，才發現遭到迷姦。桃園地院審理後，依強制性交等3罪判范男9年2個月徒刑。

判決書指出，范男因不滿被女友提分手，2016年7月15日先是拿裸照威脅女子，「比照辦理完才能結束的！我醜話講在前」，強逼女子出面與他談判，並發生關係後，才同意刪除照片。

女子因害怕照片外流，於是赴約。范男則在汽車旅館內，不顧女子反抗強壓硬上她得逞。完事後，范男又拿摻有FM2的蜂蜜水迷昏女子，接著陸續性侵她2次，期間還拿出微型錄影器偷拍。直到女子清醒後，驚見自己下半身赤裸，才驚覺遭到迷姦。

事後，范男還傳訊「改天親自看剛剛你最後一次那次！」、「只能你自己來找我才有獎賞可以看」等語，女子見狀身心俱疲下，崩潰求助家人，並在家人的陪同下到警局報警及驗尿，而驗尿結果出爐，裡頭被驗出有FM2的成分。

然而，范男到案後辯稱，因為對方提分手，所以自己拿出對方很在意的照片要求分手砲，且傳那些話並不是要威脅對方，而是想要跟對方留下美好回憶，並挽留對方。

此外，范男還辯稱，蜂蜜水是因為女子感冒，才加入感冒藥拿給她喝，且事後發生2次關係都是經過對方同意，但誇張的是，范男在警訊時還說，是警方要他說有加催情藥迷姦對方，但事後調查，發現是男子血口噴人，根本沒有這回事。

另外檢方也查扣微型錄影器的畫面，發現內容清楚拍下女子被迷昏後，范男趁機性侵對方的畫面，而范男則辯稱，是因為對方答應見面分手砲答應的太快，「我怕被仙人跳，就帶微型錄影器去拍攝，我是為了自保」。

法院審理後，認為范男僅因不滿遭到分手，便做出此事，嚴重戕害女子身心，更對社會治安有負面影響，且他犯後態度不佳，因此依1個強制性交判3年6個月、2個以藥劑強制性交分別判7年10個月、7年8個月，3罪合併判處9年2個月徒刑。全案可上訴。

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