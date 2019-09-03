早上大吵一架！母剛跳日月潭命危　兒接著醉倒停車場...下秒遭輾爆頭慘死

記者陳韻如／綜合報導

南投2日凌晨一名男子疑似因酒醉路倒在停車場車道上，遭到高姓男子開車輾斃。經調查，鄒男1日與母親大吵一架後，負氣離家找朋友，而她媽媽也氣得騎車離開，隨後跳進日月潭輕生獲救，但目前仍在加護病房與死神搏鬥，未料鄒男卻因醉倒路邊遭到輾斃，一起家庭口角，卻演變成1死1傷的悲劇，也讓家屬難以接受。

▲鄒男倒在停車場遭車輾壓，消防隊將他拉出送醫仍傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

南投縣消防局2日凌晨獲報，埔里鎮一處民營停車場內發生車禍，有民眾被壓在車底下。消防隊立刻出動人車，到場後發現，車底男子身上有明顯酒味，已無生命徵象，而經送醫後，他仍因顱骨嚴重骨折，胸腔肋骨也多處骨折，最後因頭部重創嚴重，傷重不治。

▲消防隊到場時，鄒男被卡在車底動彈不得。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，死者為36歲鄒姓男子，育有一名就讀國中的女兒，過去曾是一位廚師，現在則是打零工維生。事發當天鄒男疑似與母親發生口角，氣得離家找友人喝酒，聚會結束後走到特約的民營停車場，疑似嚴重酒醉，就倒在停車場內呼呼大睡。高姓男子開車離開時，疑似未注意到地上有人，就直接輾過去，導致鄒男傷重不治。

此外，鄒男母親疑似也因為與兒子大吵心情煩悶，騎著機車就往日月潭方向行駛，而當天正逢萬人泳渡日月潭盛會，但鄒母抵達時活動已結束，大家紛紛從潭裡起身，卻見鄒母獨自一人往下跳，最後有目擊民眾發現她久久未起身，趕緊呼救，並將失去呼吸心跳的鄒母送醫搶救，目前仍在加護病房與死神搏鬥。

▲▼鄒母與兒子吵完架後竟想不開跳日月潭，晚上兒子又遭輾斃，家屬難以接受。（圖／翻攝東森新聞）

家屬表示，只知道2人吵架，但詳細情況並不清楚，吵完2人就都跑出去，沒想到卻發生這種事，「現在2個人都這樣了，實在很難接受。」

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