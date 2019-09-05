黎智英大宅門口被扔汽油彈！兩黑衣嫌騎車逃逸...疑全程直播

▲黎智英家門口遭人投擲汽油彈。（圖／記者黃彥傑攝）

記者錢玉紘／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英位於何文田加多利山嘉道理道的住處，疑似遭人縱火，消防處在5日凌晨1點 24分接獲報案，保全人員指指大宅鐵門外起火。消防員到場時火勢已經熄滅，初步調查認為起火原因有可疑處。警方則正調查事件，並以「縱火」案件處理，現場留有玻璃瓶及碎布等物件。



港媒報導，大宅內的尼泊爾裔保全在凌晨於監視器畫面上看到，有兩名可疑男子在門外徘徊，他走出去了解時，發現一個人手持玻璃酒瓶，立刻喝斥，但可疑男已經將酒瓶點燃，並丟向大門，隨後兩人立即逃走。保安立即報案，並用滅火器將火熄滅，無人受傷。

另外，保全在稍早巡邏時，發現嘉道理道「大路」停了一台電動車，事後懷疑是犯人的逃跑工具。兩名可疑男穿著黑衣、戴著口罩和鴨舌帽，且身材高大，當時一人丟擲汽油彈，另一人則是不停的拿著電話，不排除是拍攝甚至可能直播。

消息指出，黎智英事發時正在大宅內睡覺，保全並未特別通知他發生汽油彈襲擊事件。

警方表示在凌晨1時20分接獲報案，指在嘉道理道一間獨立住宅內有兩名男子投擲汽油彈，嫌犯隨後騎電動車逃走。警員認為起火原因可疑，將此案件列為「縱火」，並交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。案件中無人受傷。

黎智英的家過去常成為目標，2015年1月，大宅以及《香港蘋果日報》位於將軍澳大樓也被投擲3枚燃燒彈。