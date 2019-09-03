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紅燈亮了！騎士哥左右全沒人…一回頭「綠洲區滿位」秒呆　照片曝光熱炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO瞬間變成紅燈停等區的邊緣人。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

大熱天艷陽高照，許多機車騎士都會到處找陰涼處遮蔽。一名男網友日前出門，在機車停等區等紅燈時，不管怎麼等都只有他一台機車，但其實不是整條路都沒人，因為往後一看，就發現一大批汽機車都在後方建築物的陰影躲太陽。原PO拍下這一幕，讓上萬網友笑噴，「後面是綠洲」、「這安全距離超長。」

「#抱怨天氣很熱」，這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中直呼「抱怨天氣太熱，機車停等區只有我們一台機車。」仔細看看照片，原PO乖乖地停在機車停等區裡，並拿著手機往後拍，只見後方一大段太陽照射到的地方都沒有人影，但從陰影處開始停滿了一大批機車，就連汽車都在後方躲太陽。

請繼續往下閱讀...

►在外面曬太陽曬到厭世！快回家用這款療癒身心

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲欸！後面的騎士、駕駛是約好了嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文吸引1.4萬多人按讚、1400多則留言，網友紛紛笑噴，「光看照片就覺得想流汗」、「怎麼隔著螢幕也覺得熱」、「到底是你贏在起跑點，還是你很不合群呢」、「這安全距離超長」、「沒事沒事，等會兒你可以領先攻下下一個機車等待區」、「你終於贏在起跑線了」、「台灣奇景」、「讓你先起步，再輸就說不過去了」、「中午時分邊緣機車俠。」

不過就有人好奇，汽車為何要跟著找陰影處遮蔽，「機車可以勉強接受，汽車真的哭」、「汽車屋頂會導熱嗎，跟人家湊什麼熱鬧」、「笑死人，開車的也在躲太陽」、「啊怎麼連開車都都在等陰影」、「汽車是在怕什麼熱啦」、「開車的是在怕什麼曬啦」、「汽車那台，冷氣是選配？」

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