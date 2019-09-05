快訊／示威者破壞車站閘門！　港鐵深夜宣布「寶琳站停駛」

▲雖然林鄭宣布「撤回逃犯條例」，但仍有港民希望政府能回應5大訴求。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

雖然香港行政長官林鄭月娥宣布「撤回逃犯條例」，但仍有港民4日晚間8點前往港鐵太子站聚集，在站外獻花、貼出便利貼，還有人用雷射筆照向附近的旺角警署，讓多名港警出來戒備。根據最新消息，由於有公眾活動正在進行，且閘門受到破壞，港鐵將軍澳綫寶琳站關閉，列車暫時不停寶琳站。

綜合港媒報導，林鄭月娥4日晚間6點宣布，正式撤回《逃犯條例》的修訂，同時建立一個對話平台，希望能打破現在面臨的困境。

撤回《逃犯條例》的消息發出後，仍有許多港民認為，這個時間點撤例，已經太晚了，港府必須滿足「5大訴求」，否則抗爭還會持續。

▼《逃犯條例》的修訂引起香港社會許多風波。（圖／路透社）



隨後，有港民4日晚間8點前往港鐵太子站集合，在地鐵出入口擺上白花、貼出便利貼，悼念「在天國的戰友」，甚至有人用雷射筆照向附近的旺角警署，導致港警出門戒備。

晚間10點左右，有示威者使用手推車等雜物封堵西洋菜南街，企圖癱瘓當地交通；晚間10點50左右，有示威者前往港鐵寶琳站，破壞當地閘門，包圍寶琳站站長。港警獲報後，立刻趕往現場，驅趕示威者。

根據最新消息，港鐵官方指出，由於寶琳區有公眾活動進行，為了顧及大眾的人身安全，將軍澳綫寶琳站暫時關站，地鐵也不會在此站停留，把「坑口站」改成尾站。