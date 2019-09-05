遺言鼓勵目擊者「加油不要放棄」　香港女子晚間墜樓亡

▲香港粉嶺再傳女子墜樓消息，不少市民紛紛趕到現場獻花致哀。（圖／翻攝自臉書／香港教育大學學生會編輯委員會 EdUHKSU Editorial Board）



記者王致凱／綜合報導

香港粉嶺一處住宅4日晚間再發生墜樓輕生事件，死者為一名年齡不詳的女子，警方目前正調查其墜樓原因。另有目擊者在網路發文表示，死者墜樓前曾要他喊喊口號，並告訴他「加油，不要放棄」，隨即墜落。

根據東網報導，事發在4日晚間7時許，在粉嶺嘉盛苑嘉明閣有人發現女子坐在21樓走廊窗邊。當時一對父子住戶聞聲外出對她進行勸說，同時有人報警，但女子不久後就墜落大樓平台，救護人員到場時女子已經傷重死亡，地上遺留一隻白色球鞋。

消息傳出後，至晚間10時左右，約有100多位市民到場點起蠟燭，並獻上花束表示悼念之意。另據香港教育大學學生會編輯委員會消息，此次發生墜樓事件的地點，和6月29日盧姓女大生墜樓的地點位在同一社區。

此外，有網友在香港連登討論區（LIHKG討論區）發文表示，自己是急救員，女子在現場要求他喊一喊口號，他照做之後，女子又對他說「加油，不要放棄」，隨後就墜樓。網友心痛說，「那一刻，真的勸不到。」

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