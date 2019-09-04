萬達百貨換東家！　蘇寧斥資118億收購100%股權

▲萬達百貨在最高峰時期曾達到百餘家。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

曾作為萬達廣場「暖場」產物的萬達百貨，在今年2月被集團董事長悉數賣給蘇寧。按照雙方簽署的《股權購買協議》規定，南京蘇寧百貨有限公司以現金和債務出資27億元（人民幣，下同，約新台幣118億元），購買萬達百貨持有的37家百貨公司100%的股權，截至6月30日，蘇寧已支付現金股權對價款13.05億元。

根據《澎湃新聞》報導，蘇寧易購董事長張近東於今年2月，在新春團拜會上宣布，將正式收購萬達百貨下屬全部37家百貨門店。但當時張近東並未透露收購的金額，原因是交易價格尚未達到深交所信息的披露標準。

萬達百貨在被收購後，給蘇寧帶來7.96億元的營業收入，佔利潤總額比例39.15%。此外，由於蘇寧完成對萬達百貨的收入，其為蘇寧帶來了約14.02億元的商譽。目前，37家萬達百貨已全部更名改造為蘇寧易購廣場。

▲蘇寧易購作為大陸智慧零售龍頭企業，上半年營業收入達人民幣1355.71億元。（圖／CFP）

據悉，萬達百貨是萬達廣場在快速發展階段的特殊產物。曾擔任萬達商業地產董事兼執行總裁的曲德君，2015年曾在公司業績會上表示，萬達百貨是在萬達商業地產發展初期，為了支持萬達廣場而衍生的業態，但隨著萬達商業十多年的發展，自身招商能力有明顯增強，同時在商業零售市場上，商業業態模式也在創新。

報導稱，但當這一階段過去之後，萬達百貨的使命也就完成了。由於2015年起，百貨板塊在集團內盈利能力較弱，萬達開始逐步收縮百貨板塊，最終，王健林將其一次性出清。

▼萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）