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超狂Slogan！南京麵店「下面給你吃」被批18禁...網：想歪的人才低俗

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▲▼南京麵店廣告語。（圖／翻攝自微博）

▲店服上也印有「下面給你吃」的廣告語。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

位於南京河西萬達廣場的「南湖中華麵館」打出超狂廣告，在店門、墻面等都印了「下面（編按：麵的簡體字為面）給你吃」、「下面夠硬」的宣傳語，引人聯想到「18禁」東東，被市民投訴「很低俗」。無獨有偶，杭州更有小吃店直接叫做「大叔下面給你吃」，被認為有影射意味，但不少網友認為「小題大做，別想歪就好」。

▲▼ 麵店廣告。（圖／翻攝自大眾點評）

▲ 麵店廣告語讓人浮想聯翩。（圖／翻攝自大眾點評）

《荔枝新聞》報導稱，南京市建鄴區市場監管局網監廣告合同科科長趙寶國稱，「接到網友的舉報線索後，就迅速要求屬地的興隆分局對此事進行核查，並要求商家進行整改。目前，店家已撤下這些廣告招牌。」

他表示，對於這樣的廣告語言，他們在執法過程中也面臨著兩難的境地，像「老司機，下面，夠硬」這三個詞語，後面的詞結合南京人吃麵條的特點，要嗆就是要硬的意思，不用網路的老百姓認為這就是符合南京人吃麵條的習慣，他們不認為違法，「因為微博上發了相關內容，有人跟帖留言，在網路語境下需要消除影響。如果不管不問，商家成了網紅，影響很大。」

▲▼ 南京麵店廣告語,下面給你吃。（圖／翻攝自微博）

▲「下面」二字用了著重粉色的燈光招牌。（圖／翻攝自微博）

此外，位於杭州的「大叔下面給你吃」小吃店9日也被人po到網上。據影片內容顯示，「下面」二字用了著重粉色的燈光招牌，其餘文字則為藍色，被認為「內容低俗，含有影射意味」。杭州市下沙區市場監督管理局10日稱，該店招牌涉嫌違反廣告法，已拆除並責令其整改。

對於這些廣告名網友評論兩極。有人認為，「網上說著玩的，你拿來立牌面就不妥了」、「這樣玩梗就過分了」、「惡俗」、「好low啊這店名」、「過去的店名都是吉祥美好的，或者宣揚教化品德高尚的意味。比如怛源祥，全聚德」。

但也有不少人表示，「哪裡低俗了，非要往惡趣味的方面聯想才是真的低俗」、「這個名稱沒有不妥，主要是一些網友思想太骯髒」、「不同層次的人會看成不同意思，內心骯髒的人看什麼都骯髒」、「想歪的人才低俗」。

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▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 南京麵店廣告語,下面給你吃。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：麵店廣告,廣告語,下面給你吃,萬達廣場,南湖中華麵館,18禁,低速廣告

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