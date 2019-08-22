入列美國「實體清單」仍增長　華為4連霸陸民營企業500強

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸全國工商聯於22日公佈的「2019中國民營企業500強榜單」中，華為連續第4年衛冕榜首，榜眼和探花則是海航集團與蘇寧控股，在前10名的榜單中，位在廣東省的企業有4家。數據顯示，即使日前被美方列入「實體清單」（Entity List），華為依然實現增長，上半年收入超4000億（人民幣，下同）。

數據顯示，華為投資控股有限公司以7212億營收排名第一，海航集團、蘇寧控股營收額分別為6183億、6025億。正威國際集團、恆大集團、京東集團、碧桂園控股、恆力集團、聯想控股、國美控股進入前十，本次500強上榜門檻為185.85億。

▲海航集團旗下海南航空的空服員。（圖／翻攝自《中新社》）

《新京報》報導，在幾次榜單內，華為對應的營業收入持續增長，在2015中國民營企業500強榜單中，聯想以2895億元的營業收入位居排行榜的首位，而當時華為僅以12.79億元的收入之差排名第二，此後的2016至2019中國民營企業500強榜單中，華為的營收分別約為3950億元、5216億元、6036億元、7212億元。

▲聯想。（圖／路透）

美方於今年5月15日宣佈，將華為及其70家附屬事業列入「實體清單」（Entity List）。當時《環球時報》總編輯胡錫進曾表示，「相信這會是華為成為更強大公司的一次再出發。強大起來都是被迫的，是在極限條件下物競天擇的結果。」

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