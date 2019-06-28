華聞快遞／返鄉投資成趨勢　王健林：四川是萬達中國投資最多的省

▲萬達集團董事長王健林 。（圖／翻攝自《中新網》）

《四川》：返鄉投資成趨勢 王健林：四川是萬達中國投資最多的省

2019川商發展大會27日下午在四川成都落下帷幕。萬達集團董事長王健林在大會表示，「四川已經成為萬達集團在中國投資最多的省份」。實際上，近年來有越來越多在外發展的的海內外川商返鄉興業，雖然這背後有濃濃的家鄉情結，但更多是對四川營商環境和發展前景的認可。（中新網）

《新疆》：前5個月實現旅遊收入710多億元人民幣

現在正是新疆旅遊旺季。阿勒泰推出的三條低空環飛航線，串起了當地多個5A級景區。伊犁以「馬 」為主題的旅遊體驗，吸引了大量國內外遊客，還給當地牧民創造了新的增收管道。最新資料顯示，赴疆今年1至5月遊客人數接近5000萬人次，實現旅遊收入710多億元人民幣。（央視網）

《安徽》：「中歐班列」累計發運560列 今年發送量已超去年

中國鐵路上海局集團有限公司合肥貨運中心發佈，安徽省中歐班列累計發運560列、26429只貨櫃，其中往歐洲方向260列、12276只貨櫃，往亞洲方向218列、10611只貨櫃。（中新網）

《廣東》：第十六屆中博會達成合同意向金額322億元人民幣

第十六屆中國國際中小企業博覽會日前在廣州舉辦，共有來自39個國家（地區）及國際組織近3000家企業參展參會，規模創歷屆中博會之最，吸引採購商7.8萬人，進場參觀人數達24.5萬人次，合同意向總金額322億元人民幣。（中新網）

▲2019世界水果產業博覽會廣州開幕 。（圖／翻攝自《中新網》）

《湖南》：首屆中非經貿博覽會長沙開幕 簽署合同金額超過25億美元

首屆中國-非洲經貿博覽會27日在湖南長沙舉行，吸引53個非洲國家派出代表團參展。大陸商務部負責人表示，中非經貿合作已取得了一系列的成果，今後將進一步加深合作。在中國-非洲基礎設施與融資合作對話會上，中非企業簽署了13個「基礎設施」合作專案，合同總額超過25億美元。（央視網）

《上海》：第十六屆上海衍生品市場論壇舉辦

第十六屆上海衍生品市場論壇日前舉辦，論壇以「服務實體二十載，改革開放創未來 」為主題。來自國內外政府部門和市場各界代表齊聚黃浦江畔，交流思想、凝聚智慧、聚合力量。（人民日報）

《北京》：6月北京二手房市場不熱

二手房市場今年春節後短暫回暖，市場熱度上升，3月成交量創新高，迎來「小陽春 」。不過，北京6月二手房市場活躍度進一步降低，住宅網簽量持續回落。業內人士稱，未來二手房市場升溫的空間並不大。（新京報）

《廣東》：2019世界水果產業博覽會開幕

2019世界水果產業博覽會27日在廣州進出口商品交易會展館開幕。為期3天的博覽會，不僅聚集了全球水果行業的相關企業和產品，還同期舉辦2019世界水果貿易洽談會。（中新網）

▼安徽中歐班列累計發運560列 。（圖／翻攝自《中新網》）