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保險AI大賞／大數據篩選出全台26張「最高CP值」保單　台灣人壽穩坐獎王寶座

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▲台灣人壽商品精算處處長賴玉菁。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台灣人壽商品精算處處長賴玉菁獲頒「全能保障大獎」得獎致詞。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

創刊12年的《Money錢》雜誌今年首度舉辦「保險AI大賞」，4日舉行第一屆頒獎典禮，首創人工智慧演算法，從數百張保單中，利用大數據、一次完整篩選出全台26張「CP值最高」的壽險、實支醫療險、癌症險、重大疾病險、重大傷病險及失能扶助險等，為台灣民眾整理出最佳保險投保指南，共計16家壽險公司獲獎，其中，台灣人壽穩坐「獎王」寶座。

「保險AI大賞」設計「2道關卡」如商品面和公司面，以及「4大評選標準」如CP值、申訴率、評議率、資本適足率（RBC），為台灣民眾找出最佳保單。第1道關卡是「審核保險商品」，藉由分析保單的「CP值」（保額／保費比）占評選權重的75%，並分析壽險公司的財務狀況和理賠服務等。

保單的「CP值」分數越高，排名就越前面，代表在相同險種裡，同樣保費可以買到的保障額度越高，確保民眾可以花最少的錢、領到最多理賠金，真正買到物超所值的保障型好保單。

第2道關卡的篩選指標重點是「保險公司的申訴率、評議率、資本適足率（RBC）」，權重共占25%，其中，申訴率、評議率各占10%，RBC占5%。當申訴率、評議率數據越低，代表保險公司發生保險糾紛的機率越低，因此從這兩個數據可以客觀對保險公司的服務進行評分，作為保戶投保前的重要參考。

經過商品面與公司面關卡，以及CP值、申訴率、評議率、RBC這4個評選標準，綜合評比後，分數越高，且排名為該險種的前2名，才能在大賞中脫穎而出。男性與女性最高CP值保單有所不同，因此「保險AI大賞」得獎名單又區分為男性與女性共20個獎項、40個獎座。

此次「保險AI大賞」總計有16家壽險公司獲獎，共有26張保單被AI認證是低保費、高保障的「高CP值好保單」，今年最大贏家是台灣人壽，以5張保單拿下9項大獎，順利抱回四分之一獎座，因此再頒發「全能保障大獎」以玆鼓勵。

▲「保險AI大賞」評選方式。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「保險AI大賞」評選方式。（圖／記者楊絡懸製表）

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