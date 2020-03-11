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賣7客戶44張投資型保單賺千萬獎金　她暗中贖回本金誆「保證獲利8%」

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▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，煩惱。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲王姓女業務員宣稱投資型保單可保證獲利，騙7名客戶買了44張保單，被起訴詐欺罪嫌。（示意圖與本案無關／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓女保險業務員，6年內向靠著7名客戶賣出44張投資型保單，賺到近800萬元業績抽佣，若加上績效獎金，獲利直逼千萬元，2018年被公司查出，這麼好的業績竟是因為王女自製投資規劃表，宣稱投資型保單「保證獲利8%到10%」，且疑似偷偷贖回投資本金，當成獲利返還客戶，台北地檢署11日起訴王女涉嫌詐欺罪。

據了解，王女從1998年間開始做保險業務，因為靠著在宗教團體間拓展業績表現，幾年前已經位居區經理，事件爆發後，已被公司解職，但她堅稱自己努力幫客戶經營保單投資標的，因此賺到的業績獎金並非詐騙。

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲王女辯稱自己努力幫客戶理財投資，並非詐騙。（示意圖／pixabay）

不過檢方調查，王女從2011年到2017年間，自己重製公司的投資型保單損益預估表，變成保證獲利8%到10%，完全看不出可能虧損的表格，向60多歲的退休族群推銷投資型保單，有時會鼓吹客戶解約舊保單，改簽新約可獲利更多，如果客戶只想「加碼」，王女也會為了賺取更高業績抽佣，直接另開新保單。

如果有客戶抱怨沒收到投資紅利，王女會擅自解除保單投資標的，贖回部分本金後，假裝是投資獲利還給客戶，總計6年間有7名客戶被騙買了44張保單，王女光是業績抽佣就近800萬元，但實際上保單投資不能保證獲利，檢察官認定她是利用自製的獲利表格行騙，因此依法起訴。

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