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醫療險免30天等待期有促銷爭議　金管會拍板：法定傳染病可採備查

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲保險業陸續推出醫療險保單免30天等待期，金管會說明，既有保單取消或縮短等待期，可採備查的方式。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，保險業者陸續推出醫療險保單免30天等待期，引起金管會認為「假關懷、真促銷」的疑慮，不過今（10）日進一步說明，若是既有保單取消或縮短等待期，可採備查的方式，不用核准送審。換句話說，引發爭議的醫療險將「一視同仁」，只要是法定傳染病，業者都可申請備查。

金管會保險局表示，今天同意壽險公會報送修正「新型態人身保險商品認定標準」，針對醫療保險如市場上已有銷售同類型保險商品，僅縮短或取消法定傳染病的等待期間者，認定不屬於新型態人身保險商品，可以免採核准方式送審，也就是銷售後15天內送件給保險局即可。

保險局指出，等待期間的設計是為加強對健康保險的風險控管，避免帶病投保，被保險人於醫療保險契約生效後的特定天數內，一般為30天發生疾病，保險公司對該疾病不負保險給付責任，考量法定傳染病應無帶病投保的疑慮，等待期間應可考慮縮短或取消，為快速滿足消費者、政府機關及醫療、防疫機構因應疫情的醫療保障需求，因此同意認定標準的修正。

據了解，有些公司未修改條款或商品，直接在銷售的時候，針對一定期間內投保，以融通的方式，因此有促銷的疑慮，將造成市場上混亂，消費者也霧煞煞。

因此，保險局提醒，為兼顧保戶合理期待，各保險公司設計有等待期間的醫療保險商品，應於各式銷售文件及保單條款明顯處，顯著標示疾病等待期間相關約定，並於招攬時向保戶充分說明，避免發生爭議。

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