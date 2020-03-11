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保德信人壽出售尋求買家中　顧立雄表態：不歡迎私募基金

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▲▼保德信人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲保德信人壽日前宣布將退出台灣市場，引起各界高度關注。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

在台耕耘30年的保德信人壽規劃出售台灣子公司，金管會主委顧立雄今（11）日表示，保德信退出台灣市場，主要是與全球布局有關，並非是外傳的IFRS 17實施所造成，同時也表態不鼓勵私募基金來買，主要是背後最終實質受益人一般來說並不透明。

立委江永昌今天在財委會質詢時表示，保德信人壽是一家評價不錯的外商保險公司，對於即將退出台灣市場，是否與IFRS 17實施有關？金管會是否會進行挽留？

金管會主委顧立雄對此指出，評估IFRS 17對保德信影響不大，主要是這家公司以銷售保障型商品為主，因此與IFRS 17實施沒有太大關係，反而是全球布局的考量，如今韓國、波蘭、義大利也正在尋求買主中，可能轉往人口紅利較多的國家，如新興市場。

顧立雄表示，保德信若可以併在金控或其他人壽，也符合金管會金融保險業的整併政策。

金管會保險局局長施瓊華也提及，台灣保德信人壽要出售，須金管會審核股權轉移要件，接手的買家必須做到長期經營承諾、財務專業能力及確保員工、保戶權益。

韓國保德信人壽出售案，傳出潛在買家多是私募基金，顧立雄則說，對於私募基金，「我們有比較多的疑慮」，由於背後實質受益人一般來說較為不透明，對金融高度監理的角度，會違背持股透明行動方案，也就是完全透明的要求，「基本上不鼓勵」。

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