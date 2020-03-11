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初次罹癌「先獲一次保險金理賠」！產險新推防癌健康險　還有住院醫療及身故保障

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▲醫療，檢驗，檢查，癌症，確診，健康。（圖／pixabay）

▲治療癌症必須負擔高昂的醫療費用。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

為了緩解全民健保財務問題，健保擬重大改革，包含藥品部分負擔從「200元吃到飽」改定率制、增收檢驗檢查及癌藥部分負擔，昂貴的癌症新藥將不再由健保全額買單。新安東京海上產險表示，針對0至60歲民眾新推出防癌保單，提供低保費、高保障特色的健康險商品，若保戶初次罹癌時，即可一次單筆獲得保險金的理賠，減輕醫療負擔。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，癌症長年盤據國人十大死因榜首，平均不到5分鐘就有1人罹癌，令人不得不提早因應做準備。為提供完備貼心的癌症照顧，新安東京海上產險保單提供雙重防護，將惡性腫瘤與特定器官原位癌都納入保障範圍中，若初次罹癌，將給付25萬至30萬元的初次罹患癌症保險金，採單筆理賠支付。

也就是說，癌症保險金等同優先提供保戶一筆醫療費用預備金，迅速解決保戶經濟上的負擔，且該保單還提供癌症住院醫療保險金與癌症出院後療養保險金給付，不僅可彌補住院病房差額，也可補償保戶住院期間的薪資損失，安心接受癌症治療。

根據衛生福利部統計，國人自25歲開始癌症發生率即緩步提升；逾40歲以後，罹癌發生更隨年齡逐年陡升。以身為家庭經濟支柱的40歲民眾，投保新安東京海上產險「真心防癌癌症健康保險」為例，首年保費為2839元，續年保費為3786元。

若不幸初次罹患癌症時，除了可單筆領取25萬元「初次罹患癌症保險金」外，還提供最高60天的「癌症住院醫療保險金」及「癌症出院後療養保險金」保障，等於住院一天可領3000元保險金，緩解保戶財務壓力後，也有能力面對後續的治療；而若不幸因癌症而身故，家人可領50萬元的癌症身故保險金，緩減家庭經濟負擔。

 
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