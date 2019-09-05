網路賣保險學問大！劉先覺：AI挑選好保單　也要考量「保證續保+費率」

▲保險與理財規劃人員協會理事長劉先覺。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

「保險AI大賞」4日舉辦頒獎典禮，透過人工智慧演算法，從數百張保單中篩選出全台26張「CP值最高」保單。保險與理財規劃人員協會理事長劉先覺致詞表示，保險科技公司利用大數據，找出適合商品的保戶族群；相對的，消費者考慮保險商品內容「CP值高低」，也要了解保證續保和保單費率，「在網路上賣保險，是很大的學問。」

劉先覺表示，保險科技有4大類，分成27小類的商業模型，其中有好幾個商業模型都是保險行銷，透過網路銷售給保戶，並直接給客戶的服務，達成「普遍金融」的目的。不過，當他認識從事保險科技的同仁夥伴，也漸漸體會到保險有特別的「眉角」，和一般產品不太一樣。

「一般消費產品，賣的產品多、接觸客戶多，利潤就好；但金融商品，卻不一定是這樣……」劉先覺舉例，像是面對「欠錢不還」的人，就不能隨意借對方錢；面對「喜歡開快車」的人，就不是車險的好客戶，「那如果面對主動來買健康險、壽險的人呢？過去我的經驗，10個有9個『身體健康不太好』，也就是高風險客戶。」

劉先覺說，當保險業務員主動接觸到這群高風險客戶，業績可以快速成長，績效數字表現不錯，但對於保險公司而言，卻不見得是好事。他認為，產險的評估稍微簡單一些，但壽險和健康險的問題就比較複雜，是網路保險行銷必須想辦法克服；保險科技公司想利用大數據、消費者行為找出「健康的族群」，也是很大的學問。

「從消費者的角度，又是另外一面。」劉先覺表示，民眾在網路上買保險時，例如購買一年期保單，就會想到保險公司在設計產品時是否考慮到保單「保證續保」，也就是說，當客戶購買一年保單後，無論未來的體況變化如何，是否在下一年度仍可以保證續保同樣的險種，猶如「終身期」保單不是問題。

劉先覺再舉例，除了保證續保，保單費率也是問題；因為就算保單可以保證續保，保單費率是否為自然費率或是平準費率，也是需要考量的條件之一，是根據保戶健康時評定的費率，還是身體惡化的費率？這些條件評估一年期保險就是最大的關鍵，「尤其當民眾生病後，買保險真的變得不容易，甚至還可買一年期。」

最後，劉先覺表示，癌症多好發在5、60歲以上的年齡層，應用自然費率的概念，隨著年齡增長，保費就猶如「天價」，因此未來保險公司幫客戶設計適當的商品時，除了考慮「CP值」（保額／保費比），還有保證續保，以及根據什麼標準與基礎評估的費率等相關條件。

劉先覺認為，台灣逐漸老年化，目前最需要的就是「老年生活」的保障需求，「要用儲蓄型保單？年金險？保險公司如何提供這樣的商品、如何滿足需求？就是我對未來的期許。」

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